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Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой - РИА Новости, 22.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220322/litvinova-1779447762.html
Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой
Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой - РИА Новости, 22.03.2022
Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой
Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях. На одном из снимков звезды обнимаются, на другом – актриса посылает в камеру... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:02
2022-03-22T18:02
шоубиз
знаменитости
рената литвинова
земфира
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях. На одном из снимков звезды обнимаются, на другом – актриса посылает в камеру воздушный поцелуй.В комментариях пользователи признались, что для них творческий дуэт – символ женской дружбы.Рената и Земфира долгое время не только дружат, но и работают вместе над фильмами, выставками и другими проектами. Например, певица написала музыку к мини-фильму "Скромное обаяние волшебников" Литвиновой.
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знаменитости, рената литвинова, земфира, шоу-бизнес
18:02 22.03.2022
 
Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой

Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный"
Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра Художественный - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях. На одном из снимков звезды обнимаются, на другом – актриса посылает в камеру воздушный поцелуй.

"Всего 24 дня назад. Всех обнимаю", – лаконично подписала снимок Рената.

© @renatalitvinova/TelegramФотография, опубликованная в Telegram Ренаты Литвиновой
Фотография, опубликованная в Telegram Ренаты Литвиновой
© @renatalitvinova/Telegram
В комментариях пользователи признались, что для них творческий дуэт – символ женской дружбы.

"Для меня вы – идеал дружбы, взаимоподдержки, совместного творчества", "Вы самые прекрасные женщины существующих и вымышленных миров", – написали в комментариях.

Рената и Земфира долгое время не только дружат, но и работают вместе над фильмами, выставками и другими проектами. Например, певица написала музыку к мини-фильму "Скромное обаяние волшебников" Литвиновой.
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