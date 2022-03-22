https://ria.ru/20220322/litvinova-1779447762.html

Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой

Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой - РИА Новости, 22.03.2022

Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой

Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях. На одном из снимков звезды обнимаются, на другом – актриса посылает в камеру... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:02

2022-03-22T18:02

2022-03-22T18:02

шоубиз

знаменитости

рената литвинова

земфира

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737599811_0:298:2048:1450_1920x0_80_0_0_0f8a33aa7a28501937e97243074f14c2.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях. На одном из снимков звезды обнимаются, на другом – актриса посылает в камеру воздушный поцелуй.В комментариях пользователи признались, что для них творческий дуэт – символ женской дружбы.Рената и Земфира долгое время не только дружат, но и работают вместе над фильмами, выставками и другими проектами. Например, певица написала музыку к мини-фильму "Скромное обаяние волшебников" Литвиновой.

https://ria.ru/20211201/shoubiz-1761422085.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рената литвинова, земфира, шоу-бизнес