Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой
Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра "Художественный"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой в социальных сетях. На одном из снимков звезды обнимаются, на другом – актриса посылает в камеру воздушный поцелуй.
"Всего 24 дня назад. Всех обнимаю", – лаконично подписала снимок Рената.
В комментариях пользователи признались, что для них творческий дуэт – символ женской дружбы.
"Для меня вы – идеал дружбы, взаимоподдержки, совместного творчества", "Вы самые прекрасные женщины существующих и вымышленных миров", – написали в комментариях.
Рената и Земфира долгое время не только дружат, но и работают вместе над фильмами, выставками и другими проектами. Например, певица написала музыку к мини-фильму "Скромное обаяние волшебников" Литвиновой.
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