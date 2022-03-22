https://ria.ru/20220322/koyki-1779464288.html
Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье
Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье - РИА Новости, 22.03.2022
Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье
В Московской области к плановой работе возвращают более 600 ковидных коек в восьми больницах, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:38
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области к плановой работе возвращают более 600 ковидных коек в восьми больницах, сообщили в пресс-службе регионального минздрава."Еще более 600 инфекционных коек в больницах Подмосковья возвращаются к плановой работе после COVID-19. В Московской области инфекционные койки еще 8 больниц, временно перепрофилированные для лечения новой коронавирусной инфекции, возвращаются к прежнему режиму работы. Они будут оказывать плановую помощь жителям", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что перед возобновлением планового приёма пациентов также проводится дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медицинское обследование.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778830274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество