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Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье - РИА Новости, 22.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220322/koyki-1779464288.html
Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье
Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье - РИА Новости, 22.03.2022
Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье
В Московской области к плановой работе возвращают более 600 ковидных коек в восьми больницах, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области к плановой работе возвращают более 600 ковидных коек в восьми больницах, сообщили в пресс-службе регионального минздрава."Еще более 600 инфекционных коек в больницах Подмосковья возвращаются к плановой работе после COVID-19. В Московской области инфекционные койки еще 8 больниц, временно перепрофилированные для лечения новой коронавирусной инфекции, возвращаются к прежнему режиму работы. Они будут оказывать плановую помощь жителям", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что перед возобновлением планового приёма пациентов также проводится дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медицинское обследование.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество
15:38 22.03.2022
 

Более 600 ковидных коек вернули к плановой работе в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКовидный госпиталь
Ковидный госпиталь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ковидный госпиталь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области к плановой работе возвращают более 600 ковидных коек в восьми больницах, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Еще более 600 инфекционных коек в больницах Подмосковья возвращаются к плановой работе после COVID-19. В Московской области инфекционные койки еще 8 больниц, временно перепрофилированные для лечения новой коронавирусной инфекции, возвращаются к прежнему режиму работы. Они будут оказывать плановую помощь жителям", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед возобновлением планового приёма пациентов также проводится дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медицинское обследование.
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