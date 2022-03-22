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В Минпромторге предложили создать в России кибервойска - РИА Новости, 22.03.2022
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В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска - РИА Новости, 22.03.2022
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:58
2022-03-22T11:24
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
безопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере."Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – ред.), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества", - сказал Шпак на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи."После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях", - добавил он.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, безопасность
10:58 22.03.2022 (обновлено: 11:24 22.03.2022)
 
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

Замглавы Минпромторга Шпак предложил подумать над созданием в России кибервойск

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина сидит за ноутбуком
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере.
"Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – ред.), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества", - сказал Шпак на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях", - добавил он.
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 17:18
В Польше появятся кибервойска
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииБезопасность
 
 
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