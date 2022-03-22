https://ria.ru/20220322/kibervoyska-1779400881.html

В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

В Минпромторге предложили создать в России кибервойска - РИА Новости, 22.03.2022

В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:58

2022-03-22T10:58

2022-03-22T11:24

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

безопасность

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере."Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – ред.), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества", - сказал Шпак на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи."После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях", - добавил он.

https://ria.ru/20220207/kibervoyska-1771519997.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, безопасность