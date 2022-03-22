https://ria.ru/20220322/kibervoyska-1779400881.html
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска - РИА Новости, 22.03.2022
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:58
2022-03-22T10:58
2022-03-22T11:24
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере."Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – ред.), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества", - сказал Шпак на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи."После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях", - добавил он.
https://ria.ru/20220207/kibervoyska-1771519997.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_641f3543cfb42cae6ba531371e508895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, безопасность
10:58 22.03.2022 (обновлено: 11:24 22.03.2022)
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
Замглавы Минпромторга Шпак предложил подумать над созданием в России кибервойск