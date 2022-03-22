https://ria.ru/20220322/kiberataki-1779451975.html

Число атак на Россию в Сети возросло тысячекратно, заявил Медведев

Число атак на Россию в Сети возросло тысячекратно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.03.2022

Число атак на Россию в Сети возросло тысячекратно, заявил Медведев

Количество атак на Россию в последнее время возросло тысячекратно, необходимо препятствовать использованию интернета радикалами для разжигания межнациональной... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:48

2022-03-22T14:48

2022-03-22T15:17

россия

дмитрий медведев

кибербезопасность

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество атак на Россию в последнее время возросло тысячекратно, необходимо препятствовать использованию интернета радикалами для разжигания межнациональной розни, а также защитить накопления российских граждан от кибермошенников, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток различного рода радикальных сил использовать интернет... для разжигания межнациональной и социальной вражды. Здесь разумной мерой является привлечение к профилактике экстремизма СМИ, структур гражданского общества, молодежных организаций. Она и шла, эта работа, вне всякого сомнения, но ее нужно максимально активизировать, поскольку количество различного рода атак на нашу страну возросло даже не кратно, а тысячекратно", - сказал он на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки.Борьба с радикалами неотделима и от решения вопросов миграционной сферы, добавил Медведев. Он выразил опасение, что из-за беспрецедентного экономического давления может возникнуть рост безработицы, поэтому вопросы, связанные с решением проблем социальной напряженности, нужно внимательно отслеживать, реагировать на проявления экстремизма со стороны мигрантов, нарушения ими общественного порядка."Еще одна актуальная проблема - это рост преступлений с использованием информационных и телекоммуникационных технологий... Очевидно, что отечественные компании несут урон не только в результате санкций, которыми обложили страну, но и от действий кибермошенников. Свои средства и накопления рискуют потерять довольно значительное количество граждан, поэтому нужно и дальше укреплять взаимодействие по линии координации действий между силовыми структурами, правоохранительными органами, финансовыми организациями, с операторами связи и другими структурами", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20220317/kiberataka-1778611416.html

https://ria.ru/20220315/spbpu-1778106620.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, кибербезопасность