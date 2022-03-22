https://ria.ru/20220322/kiberataki-1779451975.html
Число атак на Россию в Сети возросло тысячекратно, заявил Медведев
Число атак на Россию в Сети возросло тысячекратно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.03.2022
Число атак на Россию в Сети возросло тысячекратно, заявил Медведев
Количество атак на Россию в последнее время возросло тысячекратно, необходимо препятствовать использованию интернета радикалами для разжигания межнациональной... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:48
2022-03-22T14:48
2022-03-22T15:17
россия
дмитрий медведев
кибербезопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество атак на Россию в последнее время возросло тысячекратно, необходимо препятствовать использованию интернета радикалами для разжигания межнациональной розни, а также защитить накопления российских граждан от кибермошенников, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток различного рода радикальных сил использовать интернет... для разжигания межнациональной и социальной вражды. Здесь разумной мерой является привлечение к профилактике экстремизма СМИ, структур гражданского общества, молодежных организаций. Она и шла, эта работа, вне всякого сомнения, но ее нужно максимально активизировать, поскольку количество различного рода атак на нашу страну возросло даже не кратно, а тысячекратно", - сказал он на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки.Борьба с радикалами неотделима и от решения вопросов миграционной сферы, добавил Медведев. Он выразил опасение, что из-за беспрецедентного экономического давления может возникнуть рост безработицы, поэтому вопросы, связанные с решением проблем социальной напряженности, нужно внимательно отслеживать, реагировать на проявления экстремизма со стороны мигрантов, нарушения ими общественного порядка."Еще одна актуальная проблема - это рост преступлений с использованием информационных и телекоммуникационных технологий... Очевидно, что отечественные компании несут урон не только в результате санкций, которыми обложили страну, но и от действий кибермошенников. Свои средства и накопления рискуют потерять довольно значительное количество граждан, поэтому нужно и дальше укреплять взаимодействие по линии координации действий между силовыми структурами, правоохранительными органами, финансовыми организациями, с операторами связи и другими структурами", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20220317/kiberataka-1778611416.html
https://ria.ru/20220315/spbpu-1778106620.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, кибербезопасность
14:48 22.03.2022 (обновлено: 15:17 22.03.2022)
Число атак на Россию в Сети возросло тысячекратно, заявил Медведев
Медведев заявил, что количество атак на Россию в Сети возросло тысячекратно
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество атак на Россию в последнее время возросло тысячекратно, необходимо препятствовать использованию интернета радикалами для разжигания межнациональной розни, а также защитить накопления российских граждан от кибермошенников, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток различного рода радикальных сил использовать интернет... для разжигания межнациональной и социальной вражды. Здесь разумной мерой является привлечение к профилактике экстремизма СМИ, структур гражданского общества, молодежных организаций. Она и шла, эта работа, вне всякого сомнения, но ее нужно максимально активизировать, поскольку количество различного рода атак на нашу страну возросло даже не кратно, а тысячекратно", - сказал он на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки.
Борьба с радикалами неотделима и от решения вопросов миграционной сферы, добавил Медведев
. Он выразил опасение, что из-за беспрецедентного экономического давления может возникнуть рост безработицы, поэтому вопросы, связанные с решением проблем социальной напряженности, нужно внимательно отслеживать, реагировать на проявления экстремизма со стороны мигрантов, нарушения ими общественного порядка.
"Еще одна актуальная проблема - это рост преступлений с использованием информационных и телекоммуникационных технологий... Очевидно, что отечественные компании несут урон не только в результате санкций, которыми обложили страну, но и от действий кибермошенников. Свои средства и накопления рискуют потерять довольно значительное количество граждан, поэтому нужно и дальше укреплять взаимодействие по линии координации действий между силовыми структурами, правоохранительными органами, финансовыми организациями, с операторами связи и другими структурами", - заключил Медведев.