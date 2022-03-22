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Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779534307.html
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева - РИА Новости, 22.03.2022
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:00
2022-03-22T22:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек", - Мизинцев на брифинге.Он добавил, что спасенные от ужасов и беспредела "укронационалистов" люди сейчас находятся в полной безопасности под защитой Российской Федерации, а всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.РФ, по его словам, продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства, продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из зон ведения боевых действий, а также оказание гуманитарной помощи населению на освобожденных от неонацистов территориях Украины.
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в мире, россия, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:00 22.03.2022
 
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева

Минобороны: из Мариуполя без участия Киева эвакуированы более 68 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек", - Мизинцев на брифинге.
Он добавил, что спасенные от ужасов и беспредела "укронационалистов" люди сейчас находятся в полной безопасности под защитой Российской Федерации, а всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.
РФ, по его словам, продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства, продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из зон ведения боевых действий, а также оказание гуманитарной помощи населению на освобожденных от неонацистов территориях Украины.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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