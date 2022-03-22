https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779534307.html
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева - РИА Новости, 22.03.2022
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:00
2022-03-22T22:00
2022-03-22T22:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек", - Мизинцев на брифинге.Он добавил, что спасенные от ужасов и беспредела "укронационалистов" люди сейчас находятся в полной безопасности под защитой Российской Федерации, а всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.РФ, по его словам, продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства, продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из зон ведения боевых действий, а также оказание гуманитарной помощи населению на освобожденных от неонацистов территориях Украины.
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779496498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева
Минобороны: из Мариуполя без участия Киева эвакуированы более 68 тысяч человек