https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779534307.html

Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева

Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева - РИА Новости, 22.03.2022

Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия Киева

Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:00

2022-03-22T22:00

2022-03-22T22:00

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя без участия киевских властей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек", - Мизинцев на брифинге.Он добавил, что спасенные от ужасов и беспредела "укронационалистов" люди сейчас находятся в полной безопасности под защитой Российской Федерации, а всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.РФ, по его словам, продолжает в полном объеме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства, продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из зон ведения боевых действий, а также оказание гуманитарной помощи населению на освобожденных от неонацистов территориях Украины.

https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779496498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)