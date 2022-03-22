https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779388710.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 619 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 619 человек - РИА Новости, 22.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 619 человек

Более 600 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, в том числе 134 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:01

2022-03-22T10:01

2022-03-22T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Более 600 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, в том числе 134 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 21 марта до 08.00 22 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 619 человек, включая 134 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.В ведомстве также отметили, что всего за период с 5 марта по 22 марта в Безыменное эвакуировали свыше 4 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

мариуполь

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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