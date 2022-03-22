https://ria.ru/20220322/donbass-1779483298.html
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома - РИА Новости, 22.03.2022
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома
Украинские войска обстреляли населенный пункт Брянка в Луганской народной республике, повреждены три дома, восемь хозпостроек, газопровод и средняя школа,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:46
2022-03-22T16:46
2022-03-22T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Брянка в Луганской народной республике, повреждены три дома, восемь хозпостроек, газопровод и средняя школа, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Брянка повреждено три дома, восемь хозпостроек, газопровод среднего давления и Брянковская СШ №4", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/donbass-1779395051.html
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779452770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома, газопровод и школа