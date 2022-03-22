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В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/donbass-1779483298.html
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома - РИА Новости, 22.03.2022
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома
Украинские войска обстреляли населенный пункт Брянка в Луганской народной республике, повреждены три дома, восемь хозпостроек, газопровод и средняя школа,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:46
2022-03-22T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Брянка в Луганской народной республике, повреждены три дома, восемь хозпостроек, газопровод и средняя школа, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Брянка повреждено три дома, восемь хозпостроек, газопровод среднего давления и Брянковская СШ №4", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/donbass-1779395051.html
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779452770.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:46 22.03.2022
 
В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома

В Брянке в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома, газопровод и школа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка
Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Брянка в Луганской народной республике, повреждены три дома, восемь хозпостроек, газопровод и средняя школа, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Брянка повреждено три дома, восемь хозпостроек, газопровод среднего давления и Брянковская СШ №4", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Последствия обстрела ВСУ города Брянка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 10:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 14:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР два человека пострадали при обстреле украинскими войсками
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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