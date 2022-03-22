https://ria.ru/20220322/donbass-1779399272.html

Пятнадцать военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие

Пятнадцать военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие - РИА Новости, 22.03.2022

Пятнадцать военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие

Девять украинских военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие, сообщает народная милиция... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:51

2022-03-22T10:51

2022-03-22T11:02

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Девять украинских военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие, сообщает народная милиция Донецкой народной республики."Девять украинских военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на нашу сторону", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Народная милиция ДНР также сообщила в понедельник, что восемь украинских военных 25-й воздушно-десантной бригады, 11 военных 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779219478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф