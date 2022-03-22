https://ria.ru/20220322/dnr-1779476958.html

В ДНР мирный житель получил ранение из-за обстрелов украинскими войсками

В ДНР мирный житель получил ранение из-за обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 22.03.2022

В ДНР мирный житель получил ранение из-за обстрелов украинскими войсками

Один мирный житель пострадал в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:27

2022-03-22T16:27

2022-03-22T16:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении одного мирного жителя, подробности и место ранения уточняются", - сообщили в представительстве.Отмечается, что пострадавший - мужчина 1958 года рождения, он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия