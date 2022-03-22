https://ria.ru/20220322/delo-1779367939.html

CNN: Трамп оспорил вызов на допрос по делу о его коммерческой компании

CNN: Трамп оспорил вызов на допрос по делу о его коммерческой компании - РИА Новости, 22.03.2022

CNN: Трамп оспорил вызов на допрос по делу о его коммерческой компании

Бывший президент США Дональд Трамп оспорил вызов на допрос по гражданскому расследованию деятельности его компании, сообщает CNN. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T02:52

2022-03-22T02:52

2022-03-22T02:52

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оспорил вызов на допрос по гражданскому расследованию деятельности его компании, сообщает CNN.Суд, куда адвокаты Трампа обратились с требованием аннулировать выданную ему повестку, указал, что заявители могут воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, отклонив их просьбу по существу.Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее подала ходатайство о принуждении Трампа, его сына Дональда и дочери Иванки явиться в суд для дачи показаний под присягой в рамках расследования возможного мошенничества компании Трампа.Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами. Экс-президент обратился в суд Нью-Йорка с прошением приостановить расследование, которое ведет в отношении его бизнеса генпрокуратура штата.

https://ria.ru/20220320/tramp-1779092560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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