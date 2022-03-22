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ГД приняла закон со стимулами для перевода бизнеса в "русские офшоры" - РИА Новости, 22.03.2022
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ГД приняла закон со стимулами для перевода бизнеса в "русские офшоры"
ГД приняла закон со стимулами для перевода бизнеса в "русские офшоры" - РИА Новости, 22.03.2022
ГД приняла закон со стимулами для перевода бизнеса в "русские офшоры"
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в специальные административные районы (САР) России, или "русские... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:57
2022-03-22T15:21
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в специальные административные районы (САР) России, или "русские офшоры".САР создали в 2018 году, когда в России был принят пакет законов, поощряющих возврат российского бизнеса и привлечение зарубежного из иностранных юрисдикций. Эти районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область), в общей сложности там уже 60 резидентов — пять и 55 соответственно. В Минфине ожидают, что их количество как минимум удвоится.Новый закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Они смягчают критерии для организаций, которые хотят получить статус международной холдинговой компании (МХК), — он необходим для получения резидентства в САР и льгот в них. При этом налоговые условия для МХК улучшаются.Теперь статус МХК смогут приобрести организации, созданные до 1 марта 2022 года, — прежде такая возможность была у компаний, учрежденных до 1 января 2018-го. Кроме того, документ разрешает менять в пределах 25 процентов состав контролирующих лиц в этих организациях. Это позволит расширить круг лиц, которые могут приобрести статус МХК.До 2036 года для МХК установят пониженную ставку налога на прибыль по доходам в виде дивидендов, процентов и роялти: пять процентов по полученным и десять процентов по выплаченным МХК доходам. Чтобы получить эти преференции, необходимо соблюсти некоторые условия. Согласно одному из них, офис компании в САР должен быть не менее 50 квадратных метров. Однако до конца 2025 года это условие будет считаться выполненным, если у МХК имеется офисное помещение такой площади во Владивостоке или Калининграде.Кроме того, не будет облагаться налогом имущество международной компании, расположенное за пределами России и используемое при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и выполнении иных работ, предусмотренных этими проектами. Условие — такие проекты выполняются по соглашениям о разделе продукции, концессионным, лицензионным или иным соглашениям на условиях риска.Закон также предусматривает применение нулевой ставки налога на прибыль для доходов от операций по акциям для МХК, редомициляция (перенос компании из одной юрисдикции в другую при сохранении информации о дате ее регистрации, всех договоренностей или обязательств. — Прим. ред.) которых сопровождалась реорганизацией из-за введенных ограничений. Документ устанавливает госпошлины за госрегистрацию МХК в порядке редомициляции и за ежегодное подтверждение ее статуса в размере 150 тысяч рублей.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позднее.
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экономика, россия, госдума рф
13:57 22.03.2022 (обновлено: 15:21 22.03.2022)
 
ГД приняла закон со стимулами для перевода бизнеса в "русские офшоры"

ГД приняла закон с налоговыми стимулами для перевода бизнеса в "русские офшоры"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в специальные административные районы (САР) России, или "русские офшоры".
САР создали в 2018 году, когда в России был принят пакет законов, поощряющих возврат российского бизнеса и привлечение зарубежного из иностранных юрисдикций. Эти районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область), в общей сложности там уже 60 резидентов — пять и 55 соответственно. В Минфине ожидают, что их количество как минимум удвоится.
Новый закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Они смягчают критерии для организаций, которые хотят получить статус международной холдинговой компании (МХК), — он необходим для получения резидентства в САР и льгот в них. При этом налоговые условия для МХК улучшаются.
Теперь статус МХК смогут приобрести организации, созданные до 1 марта 2022 года, — прежде такая возможность была у компаний, учрежденных до 1 января 2018-го. Кроме того, документ разрешает менять в пределах 25 процентов состав контролирующих лиц в этих организациях. Это позволит расширить круг лиц, которые могут приобрести статус МХК.
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До 2036 года для МХК установят пониженную ставку налога на прибыль по доходам в виде дивидендов, процентов и роялти: пять процентов по полученным и десять процентов по выплаченным МХК доходам. Чтобы получить эти преференции, необходимо соблюсти некоторые условия. Согласно одному из них, офис компании в САР должен быть не менее 50 квадратных метров. Однако до конца 2025 года это условие будет считаться выполненным, если у МХК имеется офисное помещение такой площади во Владивостоке или Калининграде.
Кроме того, не будет облагаться налогом имущество международной компании, расположенное за пределами России и используемое при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и выполнении иных работ, предусмотренных этими проектами. Условие — такие проекты выполняются по соглашениям о разделе продукции, концессионным, лицензионным или иным соглашениям на условиях риска.
Закон также предусматривает применение нулевой ставки налога на прибыль для доходов от операций по акциям для МХК, редомициляция (перенос компании из одной юрисдикции в другую при сохранении информации о дате ее регистрации, всех договоренностей или обязательств. — Прим. ред.) которых сопровождалась реорганизацией из-за введенных ограничений. Документ устанавливает госпошлины за госрегистрацию МХК в порядке редомициляции и за ежегодное подтверждение ее статуса в размере 150 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позднее.
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