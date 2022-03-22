https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779451380.html

Медведев призвал обезопасить беженцев с Украины от злоумышленников

Медведев призвал обезопасить беженцев с Украины от злоумышленников - РИА Новости, 22.03.2022

Медведев призвал обезопасить беженцев с Украины от злоумышленников

Беженцы с Украины, ЛНР и ДНР могут стать удобной мишенью для преступников, надо оградить их от злоумышленников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:44

2022-03-22T14:44

2022-03-22T15:01

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ситуация в днр и лнр

в мире

украина

россия

дмитрий медведев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Беженцы с Украины, ЛНР и ДНР могут стать удобной мишенью для преступников, надо оградить их от злоумышленников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и призвал тщательно следить за правопорядком на территориях, куда прибывают беженцы."Понятно, что беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Медведев подчеркнул, что нужно тщательно следить за правопорядком на тех приграничных территориях, куда прибывают беженцы. "Особое внимание, конечно, уделять пунктам временного размещения лиц из Донецкой и Луганской народных республик", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика