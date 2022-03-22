https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779451380.html
Медведев призвал обезопасить беженцев с Украины от злоумышленников
Медведев призвал обезопасить беженцев с Украины от злоумышленников - РИА Новости, 22.03.2022
Медведев призвал обезопасить беженцев с Украины от злоумышленников
Беженцы с Украины, ЛНР и ДНР могут стать удобной мишенью для преступников, надо оградить их от злоумышленников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:44
2022-03-22T14:44
2022-03-22T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Беженцы с Украины, ЛНР и ДНР могут стать удобной мишенью для преступников, надо оградить их от злоумышленников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и призвал тщательно следить за правопорядком на территориях, куда прибывают беженцы."Понятно, что беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Медведев подчеркнул, что нужно тщательно следить за правопорядком на тех приграничных территориях, куда прибывают беженцы. "Особое внимание, конечно, уделять пунктам временного размещения лиц из Донецкой и Луганской народных республик", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:44 22.03.2022 (обновлено: 15:01 22.03.2022)
Медведев призвал обезопасить беженцев с Украины от злоумышленников
Зампред Совбеза Медведев назвал беженцев с Украины удобной мишенью для преступников
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Беженцы с Украины, ЛНР и ДНР могут стать удобной мишенью для преступников, надо оградить их от злоумышленников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и призвал тщательно следить за правопорядком на территориях, куда прибывают беженцы.
"Понятно, что беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".
Медведев подчеркнул, что нужно тщательно следить за правопорядком на тех приграничных территориях, куда прибывают беженцы. "Особое внимание, конечно, уделять пунктам временного размещения лиц из Донецкой и Луганской народных республик", - добавил Медведев.