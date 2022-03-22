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Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html
Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске
Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске - РИА Новости, 22.03.2022
Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не допустят втягивания страны в события на Украине. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:48
2022-03-22T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
александр вольфович
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не допустят втягивания страны в события на Украине.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Россия не просит Минск принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине: сама справится. Он также подчеркивал, что западным странам выгодно утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, но Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт."Мы сожалеем о том, что происходит сегодня на территории братской Украины. Нас пытаются втянуть в военные действия. Беларуси это не нужно... Мы не допустим втягивания нас в какие-либо военные конфликты, и свою страну мы будем защищать", - приводит во вторник слова Вольфовича агентство Белта. Он отметил, что страна "никогда не преследовала агрессивных целей и всегда выступала за мир, была переговорной площадкой, чтобы сопредельные страны жили спокойно и мирно и между нами было взаимовыгодное сотрудничество".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778997773.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778673409.html
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в мире, белоруссия, александр вольфович, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:48 22.03.2022
 
Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Киев не сможет втянуть Минск в боевые действия

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоенная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не допустят втягивания страны в события на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Россия не просит Минск принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине: сама справится. Он также подчеркивал, что западным странам выгодно утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, но Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 12:10Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, заявил Лукашенко
"Мы сожалеем о том, что происходит сегодня на территории братской Украины. Нас пытаются втянуть в военные действия. Беларуси это не нужно... Мы не допустим втягивания нас в какие-либо военные конфликты, и свою страну мы будем защищать", - приводит во вторник слова Вольфовича агентство Белта. Он отметил, что страна "никогда не преследовала агрессивных целей и всегда выступала за мир, была переговорной площадкой, чтобы сопредельные страны жили спокойно и мирно и между нами было взаимовыгодное сотрудничество".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 15:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия не проиграет в конфликте с Украиной, заявил Лукашенко
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияАлександр ВольфовичУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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