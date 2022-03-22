https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html

Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске

Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске - РИА Новости, 22.03.2022

Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не допустят втягивания страны в события на Украине. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:48

2022-03-22T14:48

2022-03-22T14:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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александр вольфович

украина

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ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти не допустят втягивания страны в события на Украине.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Россия не просит Минск принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине: сама справится. Он также подчеркивал, что западным странам выгодно утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, но Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт."Мы сожалеем о том, что происходит сегодня на территории братской Украины. Нас пытаются втянуть в военные действия. Беларуси это не нужно... Мы не допустим втягивания нас в какие-либо военные конфликты, и свою страну мы будем защищать", - приводит во вторник слова Вольфовича агентство Белта. Он отметил, что страна "никогда не преследовала агрессивных целей и всегда выступала за мир, была переговорной площадкой, чтобы сопредельные страны жили спокойно и мирно и между нами было взаимовыгодное сотрудничество".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778997773.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778673409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр вольфович, украина, россия, ситуация в днр и лнр