https://ria.ru/20220322/avtokreditovanie-1779476353.html
Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование
Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование - РИА Новости, 22.03.2022
Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование
Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили - льготного автокредитования и лизинга - на сегодняшний день возобновлять нецелесообразно, заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:24
2022-03-22T16:24
2022-03-22T16:24
денис мантуров
россия
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили - льготного автокредитования и лизинга - на сегодняшний день возобновлять нецелесообразно, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается льготного кредитования и лизинга, наверное, пока до конца не выстроится цепочка логистики и ритмично не начнется производство автомобилей, смысла запускать эту программу на сегодняшний день нет", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779474744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование
Мантуров: пока нет смысла возобновлять программу лизинга и льготного автокредитования