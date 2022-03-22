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Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование - РИА Новости, 22.03.2022
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Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование
Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование - РИА Новости, 22.03.2022
Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование
Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили - льготного автокредитования и лизинга - на сегодняшний день возобновлять нецелесообразно, заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:24
2022-03-22T16:24
денис мантуров
россия
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили - льготного автокредитования и лизинга - на сегодняшний день возобновлять нецелесообразно, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается льготного кредитования и лизинга, наверное, пока до конца не выстроится цепочка логистики и ритмично не начнется производство автомобилей, смысла запускать эту программу на сегодняшний день нет", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779474744.html
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денис мантуров, россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:24 22.03.2022
 
Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование

Мантуров: пока нет смысла возобновлять программу лизинга и льготного автокредитования

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили - льготного автокредитования и лизинга - на сегодняшний день возобновлять нецелесообразно, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается льготного кредитования и лизинга, наверное, пока до конца не выстроится цепочка логистики и ритмично не начнется производство автомобилей, смысла запускать эту программу на сегодняшний день нет", - сказал Мантуров.
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями
 
Денис МантуровРоссияОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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