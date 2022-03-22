https://ria.ru/20220322/avtokreditovanie-1779476353.html

Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование

Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование - РИА Новости, 22.03.2022

Мантуров заявил, что пока нет смысла возобновлять льготное автокредитование

Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили - льготного автокредитования и лизинга - на сегодняшний день возобновлять нецелесообразно, заявил... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:24

2022-03-22T16:24

2022-03-22T16:24

денис мантуров

россия

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госпрограммы поддержания спроса на российские автомобили - льготного автокредитования и лизинга - на сегодняшний день возобновлять нецелесообразно, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается льготного кредитования и лизинга, наверное, пока до конца не выстроится цепочка логистики и ритмично не начнется производство автомобилей, смысла запускать эту программу на сегодняшний день нет", - сказал Мантуров.

https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779474744.html

россия

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Петр Попадюк

денис мантуров, россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)