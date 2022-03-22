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Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах - РИА Новости, 22.03.2022
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Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах
Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах - РИА Новости, 22.03.2022
Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах
Иностранные авиакомпании нельзя пускать на перевозки внутри России, это навредит отечественной авиаотрасли, сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:11
2022-03-22T14:12
экономика
россия
санкции в отношении россии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании нельзя пускать на перевозки внутри России, это навредит отечественной авиаотрасли, сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев."Чего мы не можем и не должны допустить - это каботаж внутри России. Это положит всю авиацию. Дать (иностранным авиакомпаниям - ред.) восьмую, девятую степень свободы - все, больше авиацию России не поднять... Поэтому можно давать и увеличивать им рейсы сюда и отсюда... Внутри России пускать их нельзя. Я категорически против. Потому что авиации больше не будет российской. Они нас просто положат. Надо самим корячиться и выкарабкиваться", - заявил Савельев.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220317/reysy-1778591552.html
https://ria.ru/20220315/aviakompanii-1778254573.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм
14:11 22.03.2022 (обновлено: 14:12 22.03.2022)
 
Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах

Глава Минтранса Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании нельзя пускать на перевозки внутри России, это навредит отечественной авиаотрасли, сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Чего мы не можем и не должны допустить - это каботаж внутри России. Это положит всю авиацию. Дать (иностранным авиакомпаниям - ред.) восьмую, девятую степень свободы - все, больше авиацию России не поднять... Поэтому можно давать и увеличивать им рейсы сюда и отсюда... Внутри России пускать их нельзя. Я категорически против. Потому что авиации больше не будет российской. Они нас просто положат. Надо самим корячиться и выкарабкиваться", - заявил Савельев.
Пассажиры у билетной кассы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 09:17
Минтранс: российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
Крыло самолёта - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 18:57Туризм
Эксперты рассказали, в какие страны летают российские авиакомпании
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Виталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Новости - Туризм
 
 
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