https://ria.ru/20220322/aviatsiya-1779444303.html

Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах

Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах - РИА Новости, 22.03.2022

Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах

Иностранные авиакомпании нельзя пускать на перевозки внутри России, это навредит отечественной авиаотрасли, сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:11

2022-03-22T14:11

2022-03-22T14:12

экономика

россия

санкции в отношении россии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании нельзя пускать на перевозки внутри России, это навредит отечественной авиаотрасли, сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев."Чего мы не можем и не должны допустить - это каботаж внутри России. Это положит всю авиацию. Дать (иностранным авиакомпаниям - ред.) восьмую, девятую степень свободы - все, больше авиацию России не поднять... Поэтому можно давать и увеличивать им рейсы сюда и отсюда... Внутри России пускать их нельзя. Я категорически против. Потому что авиации больше не будет российской. Они нас просто положат. Надо самим корячиться и выкарабкиваться", - заявил Савельев.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220317/reysy-1778591552.html

https://ria.ru/20220315/aviakompanii-1778254573.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкции в отношении россии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм