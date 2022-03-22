14:11 22.03.2022 (обновлено: 14:12 22.03.2022)
Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах
Глава Минтранса Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах
Аэропорт Внуково
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании нельзя пускать на перевозки внутри России, это навредит отечественной авиаотрасли, сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Чего мы не можем и не должны допустить - это каботаж внутри России. Это положит всю авиацию. Дать (иностранным авиакомпаниям - ред.) восьмую, девятую степень свободы - все, больше авиацию России не поднять... Поэтому можно давать и увеличивать им рейсы сюда и отсюда... Внутри России пускать их нельзя. Я категорически против. Потому что авиации больше не будет российской. Они нас просто положат. Надо самим корячиться и выкарабкиваться", - заявил Савельев.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.