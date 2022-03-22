Рейтинг@Mail.ru
Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220322/agrarii-1779424939.html
Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам
Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам - РИА Новости, 22.03.2022
Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам
Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:52
2022-03-22T12:52
липецкая область
росагролизинг
экономика
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598029150_0:41:1001:604_1920x0_80_0_0_0c703c5fc81301cb44ac5239b884bf2b.jpg
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на сумму 463 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на сегодняшний день общее количество новых тракторов и комбайнов в автопарках сельскохозяйственных предприятий Липецкой достигло почти тысячи единиц.По его словам, сельхозпредприятия приобрели около двухсот тракторов, более сотни зерноуборочных комбайнов, семь машин для уборки кормов и свеклы.Полторы сотни машин на сумму 850 миллионов рублей закуплено по льготным лизинговым программам через АО "Росагролизинг" в рамках господдержки.В качестве примера глава региона привел грязинский культиваторный завод, продукция которого востребована у местных аграриев. За два года объемы производства на предприятии выросли вдвое.
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778427253.html
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598029150_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_1c3122649825da482faf98a35ba2a966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
росагролизинг, экономика, липецкая область, игорь артамонов
12:52 22.03.2022
 

Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам

© Фото : администрация Липецкой областиСельскохозяйственная техника Липецкой области
Сельскохозяйственная техника Липецкой области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на сумму 463 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день общее количество новых тракторов и комбайнов в автопарках сельскохозяйственных предприятий Липецкой достигло почти тысячи единиц.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:00Липецкая область
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий
"В прошлом году аграрии закупили новых сельхозмашин и спецоборудования на рекордные 5,9 миллиарда рублей, всего было приобретено свыше 900 единиц техники, что на 15,5% больше, чем годом ранее", - сказал Артамонов.
По его словам, сельхозпредприятия приобрели около двухсот тракторов, более сотни зерноуборочных комбайнов, семь машин для уборки кормов и свеклы.
Полторы сотни машин на сумму 850 миллионов рублей закуплено по льготным лизинговым программам через АО "Росагролизинг" в рамках господдержки.
"Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно обеспечить высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства. Потенциал отрасли базируется на постоянном обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений", – отметил Артамонов.
В качестве примера глава региона привел грязинский культиваторный завод, продукция которого востребована у местных аграриев. За два года объемы производства на предприятии выросли вдвое.
Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:39Липецкая область
Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики
 
Липецкая областьРосагролизингЭкономикаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала