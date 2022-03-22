https://ria.ru/20220322/agrarii-1779424939.html
Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам
Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам - РИА Новости, 22.03.2022
Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам
Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:52
2022-03-22T12:52
2022-03-22T12:52
липецкая область
росагролизинг
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на сумму 463 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на сегодняшний день общее количество новых тракторов и комбайнов в автопарках сельскохозяйственных предприятий Липецкой достигло почти тысячи единиц.По его словам, сельхозпредприятия приобрели около двухсот тракторов, более сотни зерноуборочных комбайнов, семь машин для уборки кормов и свеклы.Полторы сотни машин на сумму 850 миллионов рублей закуплено по льготным лизинговым программам через АО "Росагролизинг" в рамках господдержки.В качестве примера глава региона привел грязинский культиваторный завод, продукция которого востребована у местных аграриев. За два года объемы производства на предприятии выросли вдвое.
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778427253.html
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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росагролизинг, экономика, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на сумму 463 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день общее количество новых тракторов и комбайнов в автопарках сельскохозяйственных предприятий Липецкой достигло почти тысячи единиц.
"В прошлом году аграрии закупили новых сельхозмашин и спецоборудования на рекордные 5,9 миллиарда рублей, всего было приобретено свыше 900 единиц техники, что на 15,5% больше, чем годом ранее", - сказал Артамонов.
По его словам, сельхозпредприятия приобрели около двухсот тракторов, более сотни зерноуборочных комбайнов, семь машин для уборки кормов и свеклы.
Полторы сотни машин на сумму 850 миллионов рублей закуплено по льготным лизинговым программам через АО "Росагролизинг
" в рамках господдержки.
"Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно обеспечить высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства. Потенциал отрасли базируется на постоянном обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений", – отметил Артамонов.
В качестве примера глава региона привел грязинский культиваторный завод, продукция которого востребована у местных аграриев. За два года объемы производства на предприятии выросли вдвое.