https://ria.ru/20220322/agrarii-1779424939.html

Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам

Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам - РИА Новости, 22.03.2022

Липецкие аграрии готовятся к весенне-полевым работам

Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:52

2022-03-22T12:52

2022-03-22T12:52

липецкая область

росагролизинг

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в преддверии весенних полевых работ обновили автопарк сельхозпредприятий региона, с начала года они приобрели 72 единицы техники на сумму 463 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на сегодняшний день общее количество новых тракторов и комбайнов в автопарках сельскохозяйственных предприятий Липецкой достигло почти тысячи единиц.По его словам, сельхозпредприятия приобрели около двухсот тракторов, более сотни зерноуборочных комбайнов, семь машин для уборки кормов и свеклы.Полторы сотни машин на сумму 850 миллионов рублей закуплено по льготным лизинговым программам через АО "Росагролизинг" в рамках господдержки.В качестве примера глава региона привел грязинский культиваторный завод, продукция которого востребована у местных аграриев. За два года объемы производства на предприятии выросли вдвое.

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778427253.html

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липецкая область

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Алёна Пава

росагролизинг, экономика, липецкая область, игорь артамонов