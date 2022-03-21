https://ria.ru/20220321/zhirinovskiy-1779247199.html

В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского

В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского - РИА Новости, 21.03.2022

В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение по плану врачей, все "новости" от анонимных источников по этому поводу - слухи, спекуляции и ложь, об этом... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:38

2022-03-21T12:38

2022-03-21T12:46

владимир жириновский

политика

лдпр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение по плану врачей, все "новости" от анонимных источников по этому поводу - слухи, спекуляции и ложь, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЛДПР.Ранее в Telegram-каналах и СМИ вновь появились сообщения об ухудшении состояния Жириновского."Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения – это медицинская тайна, разглашение которой влечёт уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все "новости" от анонимных источников по этому поводу – это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь", - заявил пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.

https://ria.ru/20220321/prorochestvo-1779195976.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир жириновский, политика, лдпр