https://ria.ru/20220321/zhirinovskiy-1779247199.html
В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского
В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского - РИА Новости, 21.03.2022
В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение по плану врачей, все "новости" от анонимных источников по этому поводу - слухи, спекуляции и ложь, об этом... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:38
2022-03-21T12:38
2022-03-21T12:46
владимир жириновский
политика
лдпр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение по плану врачей, все "новости" от анонимных источников по этому поводу - слухи, спекуляции и ложь, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЛДПР.Ранее в Telegram-каналах и СМИ вновь появились сообщения об ухудшении состояния Жириновского."Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения – это медицинская тайна, разглашение которой влечёт уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все "новости" от анонимных источников по этому поводу – это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь", - заявил пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.
https://ria.ru/20220321/prorochestvo-1779195976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир жириновский, политика, лдпр
12:38 21.03.2022 (обновлено: 12:46 21.03.2022)
В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского
ЛДПР назвала сообщения об ухудшении состояния Жириновского ложью и спекуляциями