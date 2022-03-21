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В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского - РИА Новости, 21.03.2022
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В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского
В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского - РИА Новости, 21.03.2022
В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение по плану врачей, все "новости" от анонимных источников по этому поводу - слухи, спекуляции и ложь, об этом... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:38
2022-03-21T12:46
владимир жириновский
политика
лдпр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение по плану врачей, все "новости" от анонимных источников по этому поводу - слухи, спекуляции и ложь, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЛДПР.Ранее в Telegram-каналах и СМИ вновь появились сообщения об ухудшении состояния Жириновского."Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения – это медицинская тайна, разглашение которой влечёт уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все "новости" от анонимных источников по этому поводу – это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь", - заявил пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.
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владимир жириновский, политика, лдпр
12:38 21.03.2022 (обновлено: 12:46 21.03.2022)
 
В ЛДПР прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Жириновского

ЛДПР назвала сообщения об ухудшении состояния Жириновского ложью и спекуляциями

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение по плану врачей, все "новости" от анонимных источников по этому поводу - слухи, спекуляции и ложь, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ вновь появились сообщения об ухудшении состояния Жириновского.
"Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения – это медицинская тайна, разглашение которой влечёт уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все "новости" от анонимных источников по этому поводу – это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь", - заявил пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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