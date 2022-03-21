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Программу расселения аварийного жилья в МО выполнят досрочно - РИА Новости, 21.03.2022
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Программу расселения аварийного жилья в МО выполнят досрочно
Программу расселения аварийного жилья в МО выполнят досрочно - РИА Новости, 21.03.2022
Программу расселения аварийного жилья в МО выполнят досрочно
Программу переселения из аварийного жилья в Московской области, которая была рассчитана до 2025 года, завершат уже к концу 2023 года. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Программу переселения из аварийного жилья в Московской области, которая была рассчитана до 2025 года, завершат уже к концу 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360".Речь идет о домах, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На данный момент расселено 30% этих домов. Об этом доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев губернатору Андрею Воробьеву 21 марта."В рамках вашего, Андрей Юрьевич [Воробьев, губернатор МО], поручения мы сокращаем реализацию программы до конца 2023 года, что позволит нам перейти к реализации следующей программы по расселению граждан из аварийного жилья", – заявил Локтев.После окончания программы начнут расселение домов, признанных аварийными в 2017 году и позже.
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московская область (подмосковье)
18:01 21.03.2022
 

Программу расселения аварийного жилья в МО выполнят досрочно

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖенщина открывает входную дверь квартиры
Женщина открывает входную дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Программу переселения из аварийного жилья в Московской области, которая была рассчитана до 2025 года, завершат уже к концу 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360".
Речь идет о домах, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На данный момент расселено 30% этих домов. Об этом доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев губернатору Андрею Воробьеву 21 марта.
"В рамках вашего, Андрей Юрьевич [Воробьев, губернатор МО], поручения мы сокращаем реализацию программы до конца 2023 года, что позволит нам перейти к реализации следующей программы по расселению граждан из аварийного жилья", – заявил Локтев.
После окончания программы начнут расселение домов, признанных аварийными в 2017 году и позже.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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