https://ria.ru/20220321/vyplaty-1779253164.html

Почти 50 семей Челябинской области начали получать новые выплаты на ребенка

Почти 50 семей Челябинской области начали получать новые выплаты на ребенка - РИА Новости, 21.03.2022

Почти 50 семей Челябинской области начали получать новые выплаты на ребенка

Почти 50 семей в Челябинской области в 2022 году начали получать новое региональное пособие на второго ребенка, рожденного с 1 января 2022 года, планируется,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:05

2022-03-21T13:05

2022-03-21T13:05

челябинская область

общество

челябинская область

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1920x0_80_0_0_faf8ed5c99e111c544c53a712b3dce6e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Почти 50 семей в Челябинской области в 2022 году начали получать новое региональное пособие на второго ребенка, рожденного с 1 января 2022 года, планируется, что в этом году подобная выплата будет предоставлена родителям более 3,5 тысячи детей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.По поручению главы региона Алексея Текслера новая региональная мера социальной поддержки предоставляется на вторых детей, рожденных с 1 января 2022 года. Текслер ранее отмечал, что для многих семей это достаточно важно: когда рождается второй ребенок, меняется определенная ситуация и необходимо оказывать дополнительную поддержку. "Для тех семей, чей прожиточный минимум не дотягивает, оказывать поддержку. Мы будем анализировать эту меру поддержки и, возможно, будем ее расширять", - сообщал губернатор."Новая выплата введена в дополнение к существующему комплексу мер социальной поддержки. На сегодняшний день региональное пособие на второго ребенка получают 47 семей. Планируется, что в 2022 году выплата будет предоставлена родителям более 3,5 тысячи детей. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 143 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, размер новой региональной меры социальной поддержки на вторых детей, рожденных с 1 января 2022 года, на сегодняшний день составляет 6222 рубля - это 50% величины прожиточного минимума для детей. "Выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года. Очень важно, что помощь оказывается малообеспеченным семьям с учетом критериев адресности и нуждаемости. Еще одно условие – второй родитель должен работать или состоять на учете в центре занятости", - цитирует пресс-служба слова Буториной.Перечень документов для оформления пособия минимальный, большинство из них сотрудники соцзащиты соберут самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, добавляется в сообщении. "Очень удобно для родителей. Они только заполняют заявление и прилагают документы личного хранения (свидетельства о рождении, паспорта). А дальше по системе межведомственного электронного взаимодействия мы делаем запросы во все организации, в том числе выясняем сведения по доходам семьи", – цитирует пресс-служба слова начальника Ленинского управления социальной защиты населения администрации Челябинска Ольги Кетлер.Как отметила жительница Челябинска Татьяна Сергеева, у которой родился второй ребенок 13 января 2022 года, она узнала о новом пособии из интернета. "Зашла на сайт министерства социальных отношений, почитала. Когда я приходила оформлять губернаторское пособие при рождении, заодно спросила про него. В соцзащите очень быстро назначили, через неделю получила деньги за два месяца", - цитирует пресс-служба слова Сергеевой.

https://ria.ru/20220316/sotsobekty-1778545472.html

https://ria.ru/20220309/oblast-1777245030.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, челябинская область, алексей текслер