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В ДНР заявили, что Волноваху после боев придется отстраивать заново - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779283463.html
В ДНР заявили, что Волноваху после боев придется отстраивать заново
В ДНР заявили, что Волноваху после боев придется отстраивать заново - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР заявили, что Волноваху после боев придется отстраивать заново
Город Волноваха в Донецкой области придется отстраивать заново: 85% домов не подлежит восстановлению после тяжелых боев, в ходе которых украинские войска... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:14
2022-03-21T15:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
волноваха
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА, 21 мар – РИА Новости. Город Волноваха в Донецкой области придется отстраивать заново: 85% домов не подлежит восстановлению после тяжелых боев, в ходе которых украинские войска размещали огневые точки в жилых кварталах, сообщил РИА Новости глава администрации города Докучаевск Александр Качанов."Нам в оперативное управление глава республики Денис Владимирович Пушилин доверил восстановление жизни в городе Волновахе после боевых действий. Город разрушен практически до основания. Из тех зданий, которые мы уже обследовали, 85 процентов не подлежит восстановлению", - сказал он.По словам Качанова, украинские военные "обещали, что когда они будут выходить из Волновахи, они не оставят камня на камне, что, в принципе, и произошло". "Как пример, это Центральная городская больница, солдаты ВСУ кушали на кухне у них, им готовили борщ, чай и все остальное, когда они уходили, покидали территорию больницы, сделали несколько танковых выстрелов непосредственно в саму поликлинику", - сообщил мэр Докучаевска.Он отметил также. что мирные жители Волновахи очень ждали прихода вооруженных сил ДНР. "После вот этих событий с размещением минометов на крыше, это в районе автовокзала, на двухэтажные дома устанавливались минометы, и из домов стреляли… из этих минометов велся обстрел вооруженных сил ДНР", - отметил Качанов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/uscherb-1779199822.html
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
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в мире, донецкая народная республика, волноваха, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:14 21.03.2022
 
В ДНР заявили, что Волноваху после боев придется отстраивать заново

Глава Докучаевска Качанов: 85 процентов домов в Волновахе не подлежат восстановлению

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА, 21 мар – РИА Новости. Город Волноваха в Донецкой области придется отстраивать заново: 85% домов не подлежит восстановлению после тяжелых боев, в ходе которых украинские войска размещали огневые точки в жилых кварталах, сообщил РИА Новости глава администрации города Докучаевск Александр Качанов.
"Нам в оперативное управление глава республики Денис Владимирович Пушилин доверил восстановление жизни в городе Волновахе после боевых действий. Город разрушен практически до основания. Из тех зданий, которые мы уже обследовали, 85 процентов не подлежит восстановлению", - сказал он.
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По словам Качанова, украинские военные "обещали, что когда они будут выходить из Волновахи, они не оставят камня на камне, что, в принципе, и произошло". "Как пример, это Центральная городская больница, солдаты ВСУ кушали на кухне у них, им готовили борщ, чай и все остальное, когда они уходили, покидали территорию больницы, сделали несколько танковых выстрелов непосредственно в саму поликлинику", - сообщил мэр Докучаевска.
Он отметил также. что мирные жители Волновахи очень ждали прихода вооруженных сил ДНР. "После вот этих событий с размещением минометов на крыше, это в районе автовокзала, на двухэтажные дома устанавливались минометы, и из домов стреляли… из этих минометов велся обстрел вооруженных сил ДНР", - отметил Качанов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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