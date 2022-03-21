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В апреле возобновятся прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью

В апреле возобновятся прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью - РИА Новости, 21.03.2022

В апреле возобновятся прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля возобновляет ежедневные полеты из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:44

2022-03-21T15:44

2022-03-21T15:44

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стамбул

анталья (провинция)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 апреля возобновляет ежедневные полеты из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает АТОР.Рейсы будут каждый день, из Пулково самолет планирует отправляться в 11:45, прибытие в Анталью - 15:55. Время в пути – 4 часа 10 минут. Обратно — в расписании на 06:30 утра, прибытие в Петербург - 10:45.По предварительным данным, маршрут Санкт-Петербург – Анталья будет обслуживаться на лайнерах Airbus A-320 (12 мест в бизнес-классе и 144 кресла – в эконом-классе).По данным системы бронирования перевозчика, в апреле авиаперелет из Петербурга в Анталью обойдется от 350 евро в эконом-классе и от 1288 евро – в бизнес-классе в одну сторону на одного пассажира. После 10 мая цены снижаются: авиаперелет в одну сторону обойдется от 188 евро на одного пассажира.Стоимость билетов на рейс Turkish Airlines из Петербурга в Анталью с вылетом в первой половине июня начинается от 209 евро на одного пассажира в одну сторону. Авиаперелет в бизнес-классе стоит от 1288 евро на одного.Сегодня Turkish Airlines летает из Петербурга в Стамбул дважды в день (14 рейсов в неделю). Стоимость авиабилетов в апреле начинается от 350 евро на одного пассажира в одну сторону.

https://ria.ru/20220310/samolety-1777565033.html

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Лана Баева

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