https://ria.ru/20220321/tseny-1779305831.html
Трутнев поручил представить предложения по стабилизации цен
Трутнев поручил представить предложения по стабилизации цен - РИА Новости, 21.03.2022
Трутнев поручил представить предложения по стабилизации цен
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил представить предложения по мерам, которые обеспечат стабильность цен на социально... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:44
2022-03-21T16:44
2022-03-21T16:44
экономика
юрий трутнев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил представить предложения по мерам, которые обеспечат стабильность цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба аппарата Трутнева."Юрий Трутнев поручил заинтересованным федеральным министерствам Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минсельхозу России, Минвостокразвития России, Минфину России совместно с органами государственной власти дальневосточных регионов представить предложения по мерам экономического характера, направленных на обеспечение стабильности цен на социально значимые продовольственные товары", - говорится в сообщении.Также вице-премьер поручил Минсельхозу, Минпромторгу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, дальневосточными регионами "сформировать и представить баланс потребления и производства основных групп продовольственных товаров в ДФО, а также перечень необходимых мер по недопущению дефицита и роста цен на данную продукцию".Трутнев отметил, что нужно понять, сколько производится продуктов, сколько потребляется, чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить."На сегодняшний день объём производства удобрений, объём производства горючего позволяет полностью удовлетворить запросы сельского хозяйства и сдерживать цены на необходимом уровне. А в ряде случаев даже есть возможность их снижать. Что касается производства продуктов питания, то базой является подготовка к посевной, наличие нормальных цен на топливо, на удобрения. Всё это надо обеспечить и добиться того, чтобы все цены на потребительском рынке были стабильны", – цитирует Трутнева пресс-служба.
https://ria.ru/20220321/tseny-1779230699.html
https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий трутнев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Трутнев поручил представить предложения по стабилизации цен
Вице-премьер Трутнев ждет предложений по стабилизации цен на социально значимые товары
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил представить предложения по мерам, которые обеспечат стабильность цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба аппарата Трутнева.
"Юрий Трутнев
поручил заинтересованным федеральным министерствам Минпромторгу России
, Минэкономразвития России, Минсельхозу
России, Минвостокразвития России, Минфину России совместно с органами государственной власти дальневосточных регионов представить предложения по мерам экономического характера, направленных на обеспечение стабильности цен на социально значимые продовольственные товары", - говорится в сообщении.
Также вице-премьер поручил Минсельхозу, Минпромторгу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, дальневосточными регионами "сформировать и представить баланс потребления и производства основных групп продовольственных товаров в ДФО, а также перечень необходимых мер по недопущению дефицита и роста цен на данную продукцию".
Трутнев отметил, что нужно понять, сколько производится продуктов, сколько потребляется, чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить.
"На сегодняшний день объём производства удобрений, объём производства горючего позволяет полностью удовлетворить запросы сельского хозяйства и сдерживать цены на необходимом уровне. А в ряде случаев даже есть возможность их снижать. Что касается производства продуктов питания, то базой является подготовка к посевной, наличие нормальных цен на топливо, на удобрения. Всё это надо обеспечить и добиться того, чтобы все цены на потребительском рынке были стабильны", – цитирует Трутнева пресс-служба.