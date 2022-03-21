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Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/teroborona-1779352088.html
Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды
Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды - РИА Новости, 21.03.2022
Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды
Бойцы территориальной обороны насильно заставляют мирных украинцев записываться в свои ряды, заявил в понедельник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:43
2022-03-21T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
одесса
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бойцы территориальной обороны насильно заставляют мирных украинцев записываться в свои ряды, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области практически во всех крупных населенных пунктах боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте", - сказал он.Среди других преступлений националистов по отношению к собственным гражданам, по утверждениям Мизинцева, выписка из больниц Одессы и Чернигова пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, для оборудования в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/kiev-1779319198.html
донецкая народная республика
россия
одесса
украина
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, одесса, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
21:43 21.03.2022
 
Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды

Минобороны: бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные в центре Киеве
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные в центре Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бойцы территориальной обороны насильно заставляют мирных украинцев записываться в свои ряды, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаевской области практически во всех крупных населенных пунктах боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте", - сказал он.
Среди других преступлений националистов по отношению к собственным гражданам, по утверждениям Мизинцева, выписка из больниц Одессы и Чернигова пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, для оборудования в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияОдессаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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