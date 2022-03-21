https://ria.ru/20220321/teroborona-1779352088.html

Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды

Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды - РИА Новости, 21.03.2022

Бойцы теробороны Украины заставляют мирных жителей записываться в свои ряды

Бойцы территориальной обороны насильно заставляют мирных украинцев записываться в свои ряды, заявил в понедельник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:43

2022-03-21T21:43

2022-03-21T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бойцы территориальной обороны насильно заставляют мирных украинцев записываться в свои ряды, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области практически во всех крупных населенных пунктах боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте", - сказал он.Среди других преступлений националистов по отношению к собственным гражданам, по утверждениям Мизинцева, выписка из больниц Одессы и Чернигова пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, для оборудования в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/kiev-1779319198.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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