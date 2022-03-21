Рейтинг@Mail.ru
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами" - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220321/tantsy-1779215763.html
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами"
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами" - РИА Новости, 21.03.2022
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами"
Стали известны имена победителей 13 сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия". Ими оказались Александра Ревенко и Денис Тагинцев. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:32
2022-03-21T10:32
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779214858_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_d84b7c80066a2d042e71d564aba5d908.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Стали известны имена победителей 13 сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия". Ими оказались Александра Ревенко и Денис Тагинцев.Девушка отметила, что не ожидала, что дойдет до финала.В тройку финалистов вошли Анатолий Белый и Инна Свечникова, а также Мария Миронова и Евгений Папунаишвили.Ранее независимый эксперт, трехкратный чемпион мира в танцах Артемий Каташинский в комментарии РИА Новости назвал Александру Ревенко роскошной женщиной, в которой есть шик, а также отметил, что бог одарил ее танцевальным телом.
https://ria.ru/20220320/tantsy-1775902793.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779214858_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2754137aed35dc8677592fba85dd2d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
10:32 21.03.2022
 
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами"

Александра Ревенко и Денис Тагинцев стали победителями шоу "Танцы со звездами"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРКАлександра Ревенко и Денис Тагинцев стали победителями финала "Танцев со звездами"
Александра Ревенко и Денис Тагинцев стали победителями финала Танцев со звездами
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Стали известны имена победителей 13 сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия". Ими оказались Александра Ревенко и Денис Тагинцев.
Девушка отметила, что не ожидала, что дойдет до финала.

"Я не ожидала, что дойду до финала, особенно, когда после первого выпуска, зрители нам поставили один балл. Для меня это был вызов, я никогда столько не танцевала и не занималась бальными танцами. Даже не думала, что у меня будет получаться. С каждым эфиром и новым танцем желание идти вперед становилось все сильнее", – рассказала Ревенко.

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРКАлександра Ревенко и Денис Тагинцев стали победителями финала "Танцев со звездами"
Александра Ревенко и Денис Тагинцев стали победителями финала Танцев со звездами
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
В тройку финалистов вошли Анатолий Белый и Инна Свечникова, а также Мария Миронова и Евгений Папунаишвили.
Ранее независимый эксперт, трехкратный чемпион мира в танцах Артемий Каташинский в комментарии РИА Новости назвал Александру Ревенко роскошной женщиной, в которой есть шик, а также отметил, что бог одарил ее танцевальным телом.
Шоу Танцы со звездами
Вчера, 08:15Шоубиз
Независимое жюри оценило участников шоу "Танцы со звездами"
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала