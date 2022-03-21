https://ria.ru/20220321/tantsy-1779215763.html
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами"
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами" - РИА Новости, 21.03.2022
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами"
Стали известны имена победителей 13 сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия". Ими оказались Александра Ревенко и Денис Тагинцев. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:32
2022-03-21T10:32
2022-03-21T10:32
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Стали известны имена победителей 13 сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия". Ими оказались Александра Ревенко и Денис Тагинцев.Девушка отметила, что не ожидала, что дойдет до финала.В тройку финалистов вошли Анатолий Белый и Инна Свечникова, а также Мария Миронова и Евгений Папунаишвили.Ранее независимый эксперт, трехкратный чемпион мира в танцах Артемий Каташинский в комментарии РИА Новости назвал Александру Ревенко роскошной женщиной, в которой есть шик, а также отметил, что бог одарил ее танцевальным телом.
https://ria.ru/20220320/tantsy-1775902793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами"
Александра Ревенко и Денис Тагинцев стали победителями шоу "Танцы со звездами"
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Стали известны имена победителей 13 сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия". Ими оказались Александра Ревенко и Денис Тагинцев.
Девушка отметила, что не ожидала, что дойдет до финала.
"Я не ожидала, что дойду до финала, особенно, когда после первого выпуска, зрители нам поставили один балл. Для меня это был вызов, я никогда столько не танцевала и не занималась бальными танцами. Даже не думала, что у меня будет получаться. С каждым эфиром и новым танцем желание идти вперед становилось все сильнее", – рассказала Ревенко.
В тройку финалистов вошли Анатолий Белый и Инна Свечникова, а также Мария Миронова и Евгений Папунаишвили.
Ранее независимый эксперт, трехкратный чемпион мира в танцах Артемий Каташинский в комментарии РИА Новости назвал
Александру Ревенко роскошной женщиной, в которой есть шик, а также отметил, что бог одарил ее танцевальным телом.