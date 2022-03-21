Стали известны имена победителей шоу "Танцы со звездами"

"Я не ожидала, что дойду до финала, особенно, когда после первого выпуска, зрители нам поставили один балл. Для меня это был вызов, я никогда столько не танцевала и не занималась бальными танцами. Даже не думала, что у меня будет получаться. С каждым эфиром и новым танцем желание идти вперед становилось все сильнее", – рассказала Ревенко.