https://ria.ru/20220321/suzdalfest-1779233197.html

В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино

В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино - РИА Новости, 21.03.2022

В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино

Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:52

2022-03-21T13:52

2022-03-21T13:52

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра. Гран-при получила картина "Синий лев" Зои Трофимовой. Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стала лента "Огурцы" Леонида Шмелькова, а дебютом — "Не для меня" Ивана Бондаренко. Награда за фильм для детей досталась ленте "Почему у белого медведя нос черный?" Екатерины Митрофановой. Среди студенческих работ выделили картину "Мама и животные" Юлии Задарко. Лучшим полнометражным фильмом назвали анимацию "Кощей. Начало" Андрея Колпина, а сериалом — "Дело вещей птицы Гамаюн" из цикла "Приключения Пети и Волка" Натальи Мирзоян. Приз за работу в прикладной анимации вручили за проект "Левайс" режиссера Макса Куликова. Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года. На нем представлены работы, созданные в России или Белоруссии, а также гражданами этих государств, проживающими в других странах.

https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, суздаль, белоруссия, россия, искусство