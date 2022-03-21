https://ria.ru/20220321/suzdalfest-1779233197.html
В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино
В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино - РИА Новости, 21.03.2022
В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино
Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
культура
новости культуры
кино и сериалы
суздаль
белоруссия
россия
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777469294_0:0:1202:676_1920x0_80_0_0_fd8d959b5a49ef4ef865faf144a24493.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра. Гран-при получила картина "Синий лев" Зои Трофимовой. Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стала лента "Огурцы" Леонида Шмелькова, а дебютом — "Не для меня" Ивана Бондаренко. Награда за фильм для детей досталась ленте "Почему у белого медведя нос черный?" Екатерины Митрофановой. Среди студенческих работ выделили картину "Мама и животные" Юлии Задарко. Лучшим полнометражным фильмом назвали анимацию "Кощей. Начало" Андрея Колпина, а сериалом — "Дело вещей птицы Гамаюн" из цикла "Приключения Пети и Волка" Натальи Мирзоян. Приз за работу в прикладной анимации вручили за проект "Левайс" режиссера Макса Куликова. Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года. На нем представлены работы, созданные в России или Белоруссии, а также гражданами этих государств, проживающими в других странах.
https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html
суздаль
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777469294_132:0:1033:676_1920x0_80_0_0_2d17b73037efd8a4ce8084ef6fcd9ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, суздаль, белоруссия, россия, искусство
В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино
XXVII Открытый фестиваль анимационного кино подвел итоги
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован
на сайте смотра.
Гран-при получила картина "Синий лев" Зои Трофимовой.
Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стала лента "Огурцы" Леонида Шмелькова, а дебютом — "Не для меня" Ивана Бондаренко.
Награда за фильм для детей досталась ленте "Почему у белого медведя нос черный?" Екатерины Митрофановой. Среди студенческих работ выделили картину "Мама и животные" Юлии Задарко.
Лучшим полнометражным фильмом назвали анимацию "Кощей. Начало" Андрея Колпина, а сериалом — "Дело вещей птицы Гамаюн" из цикла "Приключения Пети и Волка" Натальи Мирзоян.
Приз за работу в прикладной анимации вручили за проект "Левайс" режиссера Макса Куликова.
Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года. На нем представлены работы, созданные в России или Белоруссии, а также гражданами этих государств, проживающими в других странах.