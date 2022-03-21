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В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино - РИА Новости, 21.03.2022
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Культура
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В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино
В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино - РИА Новости, 21.03.2022
В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино
Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра. Гран-при получила картина "Синий лев" Зои Трофимовой. Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стала лента "Огурцы" Леонида Шмелькова, а дебютом — "Не для меня" Ивана Бондаренко. Награда за фильм для детей досталась ленте "Почему у белого медведя нос черный?" Екатерины Митрофановой. Среди студенческих работ выделили картину "Мама и животные" Юлии Задарко. Лучшим полнометражным фильмом назвали анимацию "Кощей. Начало" Андрея Колпина, а сериалом — "Дело вещей птицы Гамаюн" из цикла "Приключения Пети и Волка" Натальи Мирзоян. Приз за работу в прикладной анимации вручили за проект "Левайс" режиссера Макса Куликова. Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года. На нем представлены работы, созданные в России или Белоруссии, а также гражданами этих государств, проживающими в других странах.
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новости культуры, кино и сериалы, суздаль, белоруссия, россия, искусство
13:52 21.03.2022
 
В Суздале наградили победителей российского фестиваля анимационного кино

XXVII Открытый фестиваль анимационного кино подвел итоги

© Фото : ООО "Кинокомпания "Мастер-Фильм"Плакат фестиваля анимационного кино "Суздальфест-2022"
Плакат фестиваля анимационного кино Суздальфест-2022 - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : ООО "Кинокомпания "Мастер-Фильм"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Прошла церемония награждения победителей XXVII Открытого фестиваля анимационного кино ("Суздальфест"). Полный список лауреатов опубликован на сайте смотра.
Гран-при получила картина "Синий лев" Зои Трофимовой.
Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стала лента "Огурцы" Леонида Шмелькова, а дебютом — "Не для меня" Ивана Бондаренко.
Награда за фильм для детей досталась ленте "Почему у белого медведя нос черный?" Екатерины Митрофановой. Среди студенческих работ выделили картину "Мама и животные" Юлии Задарко.
Лучшим полнометражным фильмом назвали анимацию "Кощей. Начало" Андрея Колпина, а сериалом — "Дело вещей птицы Гамаюн" из цикла "Приключения Пети и Волка" Натальи Мирзоян.

Приз за работу в прикладной анимации вручили за проект "Левайс" режиссера Макса Куликова.
Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года. На нем представлены работы, созданные в России или Белоруссии, а также гражданами этих государств, проживающими в других странах.
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