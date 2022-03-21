https://ria.ru/20220321/spetsoperatsiya-1779262782.html
Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса
Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса - РИА Новости, 21.03.2022
Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса, президент... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:50
2022-03-21T13:50
2022-03-21T13:56
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владимир путин
шавкат мирзиеев
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луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о действиях РФ, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/uzbekistan-1779101664.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/ukraina-1778941578.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:50 21.03.2022 (обновлено: 13:56 21.03.2022)
Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса
Глава Узбекистана Мирзиеев с пониманием высказался о спецоперации по защите Донбасса