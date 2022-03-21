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Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса - РИА Новости, 21.03.2022
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Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса
Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса - РИА Новости, 21.03.2022
Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса, президент... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:50
2022-03-21T13:56
в мире
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о действиях РФ, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/uzbekistan-1779101664.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/ukraina-1778941578.html
узбекистан
донецкая народная республика
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в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:50 21.03.2022 (обновлено: 13:56 21.03.2022)
 
Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса

Глава Узбекистана Мирзиеев с пониманием высказался о спецоперации по защите Донбасса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о действиях РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 09:27
Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 20:44В мире
Путин указал Макрону на военные преступления ВСУ и националистов в Донбассе
 
В миреУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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