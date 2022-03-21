https://ria.ru/20220321/spetsoperatsiya-1779262782.html

Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса

Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса - РИА Новости, 21.03.2022

Путин рассказал Мирзиееву о ходе спецоперации по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса, президент... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:50

2022-03-21T13:50

2022-03-21T13:56

в мире

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владимир путин

шавкат мирзиеев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о действиях РФ, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/uzbekistan-1779101664.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/ukraina-1778941578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф