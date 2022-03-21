https://ria.ru/20220321/shakhta-1779277066.html

В ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол на шахте

В ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол на шахте - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР из-за обстрелов обесточен вентиляционный ствол на шахте

Вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике обесточен из-за обстрелов, на поверхность будут поднимать 45 человек, сообщило... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:46

2022-03-21T14:46

2022-03-21T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского в Донецкой народной республике обесточен из-за обстрелов, на поверхность будут поднимать 45 человек, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.Ранее сообщалось, что шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся 78 горняков."В 13:30 в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) обесточена шахта им. Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания"... В шахте имени Скочинского на поверхность будут поднимать 45 человек (работающих на западной панели). Пострадавших нет",- говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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