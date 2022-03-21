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Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России - РИА Новости, 21.03.2022
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Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России
Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России - РИА Новости, 21.03.2022
Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России
Чехия выступает за введение самых жестких санкций в отношении России, заявил журналистам по окончании заседания СМИД ЕС глава чешского дипведомства Ян... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:08
2022-03-21T18:08
чехия
санкции
санкции в отношении россии
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ПРАГА, 21 мар – РИА Новости. Чехия выступает за введение самых жестких санкций в отношении России, заявил журналистам по окончании заседания СМИД ЕС глава чешского дипведомства Ян Липавский.По словам Липавского, на заседании обсуждался пятый пакет санкций в отношении РФ, который касается, прежде всего, получения сырьевых ресурсов из РФ. Окончательное решение по пятому пакету должны принять в четверг участники саммита ЕС на уровне премьеров, отметил глава чешского МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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чехия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф, мид чехии
18:08 21.03.2022
 
Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России

Глава МИД Чехии Липавский призвал ввести самые жесткие санкции против России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза
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ПРАГА, 21 мар – РИА Новости. Чехия выступает за введение самых жестких санкций в отношении России, заявил журналистам по окончании заседания СМИД ЕС глава чешского дипведомства Ян Липавский.

"Чехия выступает за то, чтобы в отношении РФ были приняты самые жесткие санкции с максимальным ограничением торговых отношений с нею. Потому что нельзя допускать того, чтобы на средства, получаемые от торговли с европейскими странами, Россия финансировала военные операции на Украине", - заявил Липавский.

По словам Липавского, на заседании обсуждался пятый пакет санкций в отношении РФ, который касается, прежде всего, получения сырьевых ресурсов из РФ. Окончательное решение по пятому пакету должны принять в четверг участники саммита ЕС на уровне премьеров, отметил глава чешского МИД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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