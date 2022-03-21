https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779324288.html

Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России

Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России - РИА Новости, 21.03.2022

Глава МИД Чехии выступил за самые жесткие санкции против России

Чехия выступает за введение самых жестких санкций в отношении России, заявил журналистам по окончании заседания СМИД ЕС глава чешского дипведомства Ян... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:08

2022-03-21T18:08

2022-03-21T18:08

чехия

санкции

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ПРАГА, 21 мар – РИА Новости. Чехия выступает за введение самых жестких санкций в отношении России, заявил журналистам по окончании заседания СМИД ЕС глава чешского дипведомства Ян Липавский.По словам Липавского, на заседании обсуждался пятый пакет санкций в отношении РФ, который касается, прежде всего, получения сырьевых ресурсов из РФ. Окончательное решение по пятому пакету должны принять в четверг участники саммита ЕС на уровне премьеров, отметил глава чешского МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779248943.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чехия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф, мид чехии