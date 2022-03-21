https://ria.ru/20220321/rubezhnoe-1779248604.html

Народная милиция ЛНР эвакуировала из Рубежного 135 человек

Народная милиция ЛНР эвакуировала из Рубежного 135 человек - РИА Новости, 21.03.2022

Народная милиция ЛНР эвакуировала из Рубежного 135 человек

Военные ЛНР эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, где продолжаются обстрелы, эвакуированных доставили в город Старобельск,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:45

2022-03-21T12:45

2022-03-21T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Военные ЛНР эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, где продолжаются обстрелы, эвакуированных доставили в город Старобельск, сообщает Народная милиция республики.Ранее она сообщала, что силы ЛНР зашли в город и бои продолжаются на окраинах. Оборонное ведомство республики заявляло, что в субботу украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Военнослужащие пресс-службы НМ ЛНР и офицеры представительства ЛНР в СЦКК эвакуировали 135 жителей Рубежного", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, в мире, рубежное, украина