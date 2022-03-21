https://ria.ru/20220321/rubezhnoe-1779248604.html
Народная милиция ЛНР эвакуировала из Рубежного 135 человек
Народная милиция ЛНР эвакуировала из Рубежного 135 человек - РИА Новости, 21.03.2022
Народная милиция ЛНР эвакуировала из Рубежного 135 человек
Военные ЛНР эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, где продолжаются обстрелы, эвакуированных доставили в город Старобельск,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:45
2022-03-21T12:45
2022-03-21T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
в мире
рубежное
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Военные ЛНР эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, где продолжаются обстрелы, эвакуированных доставили в город Старобельск, сообщает Народная милиция республики.Ранее она сообщала, что силы ЛНР зашли в город и бои продолжаются на окраинах. Оборонное ведомство республики заявляло, что в субботу украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Военнослужащие пресс-службы НМ ЛНР и офицеры представительства ЛНР в СЦКК эвакуировали 135 жителей Рубежного", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, в мире, рубежное, украина
12:45 21.03.2022 (обновлено: 12:59 21.03.2022)
Народная милиция ЛНР эвакуировала из Рубежного 135 человек
ЛНР: из Рубежного эвакуировали 135 человек при продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ