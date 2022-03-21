https://ria.ru/20220321/rubezhnoe-1779198210.html
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе - РИА Новости, 21.03.2022
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе
В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T07:47
2022-03-21T07:47
2022-03-21T07:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.Ранее сообщалось, что этот город в Лисичанско-Северодонецкой агломерации перешел под контроль республики."С утра возобновились перестрелки по всему городу. Время от времени нас накрывает артиллерией со стороны Северодонецка и Лисичанска (соседние города под контролем Киева - ред.)", - рассказали РИА Новости местные жители.По их словам, часть города еще остается под контролем украинских военных. "В районе силикатного завода, в седьмом и восьмом микрорайонах еще остаются украинские блокпосты. Они не пропускают беженцев, желающих выехать из города", - рассказал один из горожан.
https://ria.ru/20220320/lisichansk-1779149591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика
07:47 21.03.2022 (обновлено: 07:48 21.03.2022)
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе
Жители Рубежного сообщили об уличных боях в городе между ВСУ и Народной милицией ЛНР
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.
Ранее сообщалось, что этот город в Лисичанско-Северодонецкой агломерации перешел под контроль республики.
"С утра возобновились перестрелки по всему городу. Время от времени нас накрывает артиллерией со стороны Северодонецка
и Лисичанска
(соседние города под контролем Киева
- ред.)", - рассказали РИА Новости местные жители.
По их словам, часть города еще остается под контролем украинских военных. "В районе силикатного завода, в седьмом и восьмом микрорайонах еще остаются украинские блокпосты. Они не пропускают беженцев, желающих выехать из города", - рассказал один из горожан.