https://ria.ru/20220321/rubezhnoe-1779198210.html

Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе

Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе - РИА Новости, 21.03.2022

Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе

В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T07:47

2022-03-21T07:47

2022-03-21T07:48

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.Ранее сообщалось, что этот город в Лисичанско-Северодонецкой агломерации перешел под контроль республики."С утра возобновились перестрелки по всему городу. Время от времени нас накрывает артиллерией со стороны Северодонецка и Лисичанска (соседние города под контролем Киева - ред.)", - рассказали РИА Новости местные жители.По их словам, часть города еще остается под контролем украинских военных. "В районе силикатного завода, в седьмом и восьмом микрорайонах еще остаются украинские блокпосты. Они не пропускают беженцев, желающих выехать из города", - рассказал один из горожан.

https://ria.ru/20220320/lisichansk-1779149591.html

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Максим Горбачев

в мире, северодонецк, луганская народная республика