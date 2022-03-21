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Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/rubezhnoe-1779198210.html
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе - РИА Новости, 21.03.2022
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе
В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T07:47
2022-03-21T07:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.Ранее сообщалось, что этот город в Лисичанско-Северодонецкой агломерации перешел под контроль республики."С утра возобновились перестрелки по всему городу. Время от времени нас накрывает артиллерией со стороны Северодонецка и Лисичанска (соседние города под контролем Киева - ред.)", - рассказали РИА Новости местные жители.По их словам, часть города еще остается под контролем украинских военных. "В районе силикатного завода, в седьмом и восьмом микрорайонах еще остаются украинские блокпосты. Они не пропускают беженцев, желающих выехать из города", - рассказал один из горожан.
https://ria.ru/20220320/lisichansk-1779149591.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, луганская народная республика
07:47 21.03.2022 (обновлено: 07:48 21.03.2022)
 
Жители Рубежного в ЛНР сообщили об уличных боях в городе

Жители Рубежного сообщили об уличных боях в городе между ВСУ и Народной милицией ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР продолжаются уличные бои между киевскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.
Ранее сообщалось, что этот город в Лисичанско-Северодонецкой агломерации перешел под контроль республики.
"С утра возобновились перестрелки по всему городу. Время от времени нас накрывает артиллерией со стороны Северодонецка и Лисичанска (соседние города под контролем Киева - ред.)", - рассказали РИА Новости местные жители.
По их словам, часть города еще остается под контролем украинских военных. "В районе силикатного завода, в седьмом и восьмом микрорайонах еще остаются украинские блокпосты. Они не пропускают беженцев, желающих выехать из города", - рассказал один из горожан.
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 17:06
В районе Лисичанска в ЛНР идут артиллерийские дуэли
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
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