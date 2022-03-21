https://ria.ru/20220321/rassledovanie-1779217361.html
СК заведет дело на украинскую телеведущую Мосейчук
СК заведет дело на украинскую телеведущую Мосейчук - РИА Новости, 21.03.2022
СК заведет дело на украинскую телеведущую Мосейчук
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинской телеведущей Натальи Мосейчук за угрозы в адрес российских летчиков и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:30
2022-03-21T10:30
2022-03-21T10:31
в мире
владимир путин
илья кива
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинской телеведущей Натальи Мосейчук за угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей, сообщается в Telegram-канале ведомства."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала "1+1" Натальи Мосейчук, которая высказала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мосейчук в эфире призывала к насилию в отношении российских летчиков и их близких, "высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы".Уточняется, что Бастрыкин поручил привлечь ее к установленной законом ответственности. После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск.Ранее лишенный мандата украинского депутата Илья Кива в Telegram-канале опубликовал запись эфира телеканала, в котором Мосейчук обращается "к родственникам особенно русских летчиков, особенно к женам". Она прямо угрожает им, утверждая, что те должны "бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами". Также она "посоветовала" женщинам, собирающимся выйти замуж за летчиков, принимавших участие в спецоперации на Украине, "найти себе черные платки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/delo-1779216149.html
https://ria.ru/20220318/sk-1778946906.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, илья кива, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
10:30 21.03.2022 (обновлено: 10:31 21.03.2022)
СК заведет дело на украинскую телеведущую Мосейчук
СК заведет дело на украинскую телеведущую Мосейчук за угрозы российским летчикам