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В Крыму посоветовали Киеву не мешкать с признанием полуострова - РИА Новости, 21.03.2022
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В Крыму посоветовали Киеву не мешкать с признанием полуострова
В Крыму посоветовали Киеву не мешкать с признанием полуострова - РИА Новости, 21.03.2022
В Крыму посоветовали Киеву не мешкать с признанием полуострова
Киевским властям не стоит мешкать с признанием российского статуса полуострова, так как от этого зависит будущее государственности Украины, заявил глава... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T07:08
2022-03-21T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Киевским властям не стоит мешкать с признанием российского статуса полуострова, так как от этого зависит будущее государственности Украины, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением", - сказал РИА Новости Гемпель. При этом, по его словам, лично для крымчан важно, что их выбор в 2014 году признала Россия и поддержали все россияне.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/krym-1778882755.html
https://ria.ru/20220318/zelenskiy-1778858718.html
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россия, украина, в мире
07:08 21.03.2022 (обновлено: 07:09 21.03.2022)
 
В Крыму посоветовали Киеву не мешкать с признанием полуострова

Крымский депутат Гемпель посоветовал Киеву не мешкать с признанием полуострова

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Киевским властям не стоит мешкать с признанием российского статуса полуострова, так как от этого зависит будущее государственности Украины, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
"Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением", - сказал РИА Новости Гемпель. При этом, по его словам, лично для крымчан важно, что их выбор в 2014 году признала Россия и поддержали все россияне.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 16:18
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, заявил Путин
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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В Крыму назвали выдвижение Зеленского на Премию мира "черной меткой"
 
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