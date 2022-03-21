https://ria.ru/20220321/pozhary-1779209740.html

В Бурятии зафиксировали первые природные пожары

В Бурятии зафиксировали первые природные пожары - РИА Новости, 21.03.2022

В Бурятии зафиксировали первые природные пожары

Первые в этом году четыре природных пожара, возникших, вероятнее всего, из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрированы в Бурятии, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:39

2022-03-21T09:39

2022-03-21T09:40

происшествия

россия

бичурский район

заиграевский район

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 21 мар - РИА Новости. Первые в этом году четыре природных пожара, возникших, вероятнее всего, из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрированы в Бурятии, сообщил журналистам заместитель директора государственной противопожарной службы республиканского агентства ГО и ЧС Николай Семенихин.По его словам, в 2021 году особый противопожарный режим в Бурятии был введен с 1 апреля, при этом на 21 марта не было зарегистрировано ни одного природного пожара."На сегодняшний момент на территории республики уже зарегистрированы четыре ландшафтных пожара: Бичурский район на площади 3 гектара, огонь был остановлен в километре от населенного пункта... Заиграевский район - 5 гектар. Это (пожары - ред.) все - сельхозпалы. В прошлом году на это время ни одного сельхозпала не было... Лесных пожаров пока не зарегистрировано", - сказал Семенихин.Он отметил, что ввиду малоснежной зимы снег сходит быстро, и при палах возрастает угроза быстрого распространения огня, который тяжело остановить. Семенихин подчеркнул, что сил и средств для борьбы с природными пожарами хватает, ведется постоянный мониторинг ситуации.В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за нарушение требований пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима на граждан налагается штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. При этом, если нарушения требований пожарной безопасности зафиксированы в лесном массиве, то сумма штрафа составит до 5 тысяч рублей на физическое лицо.

https://ria.ru/20220315/pozhary-1778242801.html

https://ria.ru/20211104/pozhar-1757682265.html

россия

бичурский район

заиграевский район

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, бичурский район, заиграевский район, республика бурятия