https://ria.ru/20220321/pozhary-1779209740.html
В Бурятии зафиксировали первые природные пожары
В Бурятии зафиксировали первые природные пожары - РИА Новости, 21.03.2022
В Бурятии зафиксировали первые природные пожары
Первые в этом году четыре природных пожара, возникших, вероятнее всего, из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрированы в Бурятии, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:39
2022-03-21T09:39
2022-03-21T09:40
происшествия
россия
бичурский район
заиграевский район
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 21 мар - РИА Новости. Первые в этом году четыре природных пожара, возникших, вероятнее всего, из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрированы в Бурятии, сообщил журналистам заместитель директора государственной противопожарной службы республиканского агентства ГО и ЧС Николай Семенихин.По его словам, в 2021 году особый противопожарный режим в Бурятии был введен с 1 апреля, при этом на 21 марта не было зарегистрировано ни одного природного пожара."На сегодняшний момент на территории республики уже зарегистрированы четыре ландшафтных пожара: Бичурский район на площади 3 гектара, огонь был остановлен в километре от населенного пункта... Заиграевский район - 5 гектар. Это (пожары - ред.) все - сельхозпалы. В прошлом году на это время ни одного сельхозпала не было... Лесных пожаров пока не зарегистрировано", - сказал Семенихин.Он отметил, что ввиду малоснежной зимы снег сходит быстро, и при палах возрастает угроза быстрого распространения огня, который тяжело остановить. Семенихин подчеркнул, что сил и средств для борьбы с природными пожарами хватает, ведется постоянный мониторинг ситуации.В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за нарушение требований пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима на граждан налагается штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. При этом, если нарушения требований пожарной безопасности зафиксированы в лесном массиве, то сумма штрафа составит до 5 тысяч рублей на физическое лицо.
https://ria.ru/20220315/pozhary-1778242801.html
https://ria.ru/20211104/pozhar-1757682265.html
россия
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заиграевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, бичурский район, заиграевский район, республика бурятия
09:39 21.03.2022 (обновлено: 09:40 21.03.2022)
В Бурятии зафиксировали первые природные пожары
В Бурятии зафиксировали первые в этом году четыре природных пожара
КРАСНОЯРСК, 21 мар - РИА Новости. Первые в этом году четыре природных пожара, возникших, вероятнее всего, из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрированы в Бурятии, сообщил журналистам заместитель директора государственной противопожарной службы республиканского агентства ГО и ЧС Николай Семенихин.
По его словам, в 2021 году особый противопожарный режим в Бурятии был введен с 1 апреля, при этом на 21 марта не было зарегистрировано ни одного природного пожара.
"На сегодняшний момент на территории республики уже зарегистрированы четыре ландшафтных пожара: Бичурский район
на площади 3 гектара, огонь был остановлен в километре от населенного пункта... Заиграевский район
- 5 гектар. Это (пожары - ред.) все - сельхозпалы. В прошлом году на это время ни одного сельхозпала не было... Лесных пожаров пока не зарегистрировано", - сказал Семенихин.
Он отметил, что ввиду малоснежной зимы снег сходит быстро, и при палах возрастает угроза быстрого распространения огня, который тяжело остановить. Семенихин подчеркнул, что сил и средств для борьбы с природными пожарами хватает, ведется постоянный мониторинг ситуации.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ
за нарушение требований пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима на граждан налагается штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. При этом, если нарушения требований пожарной безопасности зафиксированы в лесном массиве, то сумма штрафа составит до 5 тысяч рублей на физическое лицо.