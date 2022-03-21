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Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита" - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/neonatsisty-1779351975.html
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита"
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита" - РИА Новости, 21.03.2022
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита"
Более 4,5 миллионов мирных граждан в крупных городах Украины удерживаются неонацистами в заложниках в качестве "живого щита", среди них 6825 иностранных... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:44
2022-03-21T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
киев
чернигов
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Более 4,5 миллионов мирных граждан в крупных городах Украины удерживаются неонацистами в заложниках в качестве "живого щита", среди них 6825 иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6825 граждан из 23 иностранных государств, которые волею судьбы оказались в это непростое время на территории Украины", - сказал он.Мизинцев также подчеркнул, что из-за минной опасности, созданной киевскими властями во внутренних водах и территориальном море, в портах Украины заблокированы экипажи 67 судов из 15 иностранных государств.
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харьков
киев
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в мире, харьков, киев, чернигов, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
21:44 21.03.2022
 
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита"

Минобороны: более 4,5 миллиона украинцев удерживают неонацисты в качестве "живого щита"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в Мариуполе
Боец Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Боец Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Более 4,5 миллионов мирных граждан в крупных городах Украины удерживаются неонацистами в заложниках в качестве "живого щита", среди них 6825 иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6825 граждан из 23 иностранных государств, которые волею судьбы оказались в это непростое время на территории Украины", - сказал он.
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Мизинцев также подчеркнул, что из-за минной опасности, созданной киевскими властями во внутренних водах и территориальном море, в портах Украины заблокированы экипажи 67 судов из 15 иностранных государств.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковКиевЧерниговМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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