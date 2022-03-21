https://ria.ru/20220321/neonatsisty-1779351975.html

Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита"

Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита" - РИА Новости, 21.03.2022

Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита"

Более 4,5 миллионов мирных граждан в крупных городах Украины удерживаются неонацистами в заложниках в качестве "живого щита", среди них 6825 иностранных... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:44

2022-03-21T21:44

2022-03-21T21:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьков

киев

чернигов

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Более 4,5 миллионов мирных граждан в крупных городах Украины удерживаются неонацистами в заложниках в качестве "живого щита", среди них 6825 иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6825 граждан из 23 иностранных государств, которые волею судьбы оказались в это непростое время на территории Украины", - сказал он.Мизинцев также подчеркнул, что из-за минной опасности, созданной киевскими властями во внутренних водах и территориальном море, в портах Украины заблокированы экипажи 67 судов из 15 иностранных государств.

https://ria.ru/20220321/kiev-1779319198.html

харьков

киев

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Наталья Макарова

в мире, харьков, киев, чернигов, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина