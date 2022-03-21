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Ведомства ДНР восстановят связь в Мариуполе, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779218121.html
Ведомства ДНР восстановят связь в Мариуполе, заявил Пушилин
Ведомства ДНР восстановят связь в Мариуполе, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2022
Ведомства ДНР восстановят связь в Мариуполе, заявил Пушилин
Профильные ведомства Донецкой народной республики уже восстанавливают связь и электроэнергию в освобожденных районах Мариуполя, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:34
2022-03-21T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Профильные ведомства Донецкой народной республики уже восстанавливают связь и электроэнергию в освобожденных районах Мариуполя, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас можно говорить, что в пригородах Мариуполя идет восстановление связи уже, электроэнергии тоже. Пока, к сожалению, приходится перехватываться генераторами, но, тем не менее, по мере освобождения Мариуполя, все будет происходить, исходя из тех планов, что у нас есть, они уже разработаны. Все будет восстанавливаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, не представляется возможным ждать, пока Мариуполь будет полностью освобожден, потому что большое количество людей нуждается в помощи. "Я думаю, что даже с учетом возможных обстрелов и угрозы для личной безопасности, но наши профильные ведомства уже будут начинать работу в отдельных освобожденных районах Мариуполя", - отметил Пушилин.Как отмечали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), более 150 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь волонтеры объединенного штаба #МыВместе.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779214636.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/mariupol-1779216357.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, общероссийский народный фронт
10:34 21.03.2022
 
Ведомства ДНР восстановят связь в Мариуполе, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что ведомства восстанавливают связь и электроэнергию в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей КуденкоБронеавтомобили Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь
Бронеавтомобили Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Бронеавтомобили Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Профильные ведомства Донецкой народной республики уже восстанавливают связь и электроэнергию в освобожденных районах Мариуполя, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас можно говорить, что в пригородах Мариуполя идет восстановление связи уже, электроэнергии тоже. Пока, к сожалению, приходится перехватываться генераторами, но, тем не менее, по мере освобождения Мариуполя, все будет происходить, исходя из тех планов, что у нас есть, они уже разработаны. Все будет восстанавливаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Военнослужащие Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Пушилин рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
По его словам, не представляется возможным ждать, пока Мариуполь будет полностью освобожден, потому что большое количество людей нуждается в помощи. "Я думаю, что даже с учетом возможных обстрелов и угрозы для личной безопасности, но наши профильные ведомства уже будут начинать работу в отдельных освобожденных районах Мариуполя", - отметил Пушилин.
Как отмечали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), более 150 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь волонтеры объединенного штаба #МыВместе.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Местные жители гуляют во дворе своего дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Группа международных журналистов попала под обстрел нацистов в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФОбщероссийский народный фронт
 
 
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