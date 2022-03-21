https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779241327.html

В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств

В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств - РИА Новости, 21.03.2022

В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:18

2022-03-21T12:18

2022-03-21T12:18

олег кожемяко

общество

здоровье - общество

владивосток

приморский край

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юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и необходимых лекарств в регион, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.В понедельник во Владивостоке Трутнев провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края."На сегодняшний день в сети лечебных учреждений, стационарах поликлиник у нас лекарственные препараты есть, мы сейчас говорим о поставках фармацевтических непосредственно уже в аптеки и предприятия, которые занимаются реализацией розницы. Здесь нас поддержал Юрий Петрович (Трутнев) в части того, что необходимо на заводы-производители тоже установить квоты для поставки жизненно важных и необходимых лекарств в Приморский край", - сказал Кожемяко.Ранее в понедельник власти Приморья сообщили, что больницы региона обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779235667.html

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Владимир Лаврентьев

олег кожемяко, общество, здоровье - общество, владивосток, приморский край, россия, юрий трутнев