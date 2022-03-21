https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779241327.html
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств - РИА Новости, 21.03.2022
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:18
2022-03-21T12:18
2022-03-21T12:18
олег кожемяко
общество
здоровье - общество
владивосток
приморский край
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и необходимых лекарств в регион, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.В понедельник во Владивостоке Трутнев провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края."На сегодняшний день в сети лечебных учреждений, стационарах поликлиник у нас лекарственные препараты есть, мы сейчас говорим о поставках фармацевтических непосредственно уже в аптеки и предприятия, которые занимаются реализацией розницы. Здесь нас поддержал Юрий Петрович (Трутнев) в части того, что необходимо на заводы-производители тоже установить квоты для поставки жизненно важных и необходимых лекарств в Приморский край", - сказал Кожемяко.Ранее в понедельник власти Приморья сообщили, что больницы региона обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779235667.html
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, общество, здоровье - общество, владивосток, приморский край, россия, юрий трутнев
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств
Вице-премьер Трутнев поддержал квоты на поставки в Приморье жизненно важных лекарств
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и необходимых лекарств в регион, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.
В понедельник во Владивостоке
Трутнев провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края
.
"На сегодняшний день в сети лечебных учреждений, стационарах поликлиник у нас лекарственные препараты есть, мы сейчас говорим о поставках фармацевтических непосредственно уже в аптеки и предприятия, которые занимаются реализацией розницы. Здесь нас поддержал Юрий Петрович (Трутнев) в части того, что необходимо на заводы-производители тоже установить квоты для поставки жизненно важных и необходимых лекарств в Приморский край", - сказал Кожемяко.
Ранее в понедельник власти Приморья сообщили, что больницы региона обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса.