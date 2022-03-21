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В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств - РИА Новости, 21.03.2022
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В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств - РИА Новости, 21.03.2022
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:18
2022-03-21T12:18
олег кожемяко
общество
здоровье - общество
владивосток
приморский край
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и необходимых лекарств в регион, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.В понедельник во Владивостоке Трутнев провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края."На сегодняшний день в сети лечебных учреждений, стационарах поликлиник у нас лекарственные препараты есть, мы сейчас говорим о поставках фармацевтических непосредственно уже в аптеки и предприятия, которые занимаются реализацией розницы. Здесь нас поддержал Юрий Петрович (Трутнев) в части того, что необходимо на заводы-производители тоже установить квоты для поставки жизненно важных и необходимых лекарств в Приморский край", - сказал Кожемяко.Ранее в понедельник власти Приморья сообщили, что больницы региона обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса.
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олег кожемяко, общество, здоровье - общество, владивосток, приморский край, россия, юрий трутнев
12:18 21.03.2022
 
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств

Вице-премьер Трутнев поддержал квоты на поставки в Приморье жизненно важных лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение Приморского края о том, чтобы установить квоты на поставки жизненно важных и необходимых лекарств в регион, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.
В понедельник во Владивостоке Трутнев провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края.
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"На сегодняшний день в сети лечебных учреждений, стационарах поликлиник у нас лекарственные препараты есть, мы сейчас говорим о поставках фармацевтических непосредственно уже в аптеки и предприятия, которые занимаются реализацией розницы. Здесь нас поддержал Юрий Петрович (Трутнев) в части того, что необходимо на заводы-производители тоже установить квоты для поставки жизненно важных и необходимых лекарств в Приморский край", - сказал Кожемяко.
Ранее в понедельник власти Приморья сообщили, что больницы региона обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса.
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Олег КожемякоОбществоЗдоровье - ОбществоВладивостокПриморский крайРоссияЮрий Трутнев
 
 
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