https://ria.ru/20220321/kreditovanie-1779265008.html

В Подмосковье расширят список предприятий для льготного кредитования

В Подмосковье расширят список предприятий для льготного кредитования - РИА Новости, 21.03.2022

В Подмосковье расширят список предприятий для льготного кредитования

Список системообразующих предприятий, которые будут иметь право на льготную процентную ставку при кредитовании, расширят в Подмосковье, сообщил на заседании... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:59

2022-03-21T13:59

2022-03-21T13:59

новости подмосковья

экономика

кредит

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Список системообразующих предприятий, которые будут иметь право на льготную процентную ставку при кредитовании, расширят в Подмосковье, сообщил на заседании правительства региона в понедельник, губернатор Московской области Андрей Воробьев."Список к 113 существующим будет дополнен, для того, чтобы все ключевые компании получали поддержку", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Губернатор не уточнил сроков обновления списка, однако подчеркнул, что работа по его расширению ведется в постоянном режиме.

https://ria.ru/20220318/podmoskove-1778806594.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, кредит, московская область (подмосковье), андрей воробьев