https://ria.ru/20220321/kreditovanie-1779265008.html
В Подмосковье расширят список предприятий для льготного кредитования
В Подмосковье расширят список предприятий для льготного кредитования - РИА Новости, 21.03.2022
В Подмосковье расширят список предприятий для льготного кредитования
Список системообразующих предприятий, которые будут иметь право на льготную процентную ставку при кредитовании, расширят в Подмосковье, сообщил на заседании... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:59
2022-03-21T13:59
2022-03-21T13:59
новости подмосковья
экономика
кредит
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Список системообразующих предприятий, которые будут иметь право на льготную процентную ставку при кредитовании, расширят в Подмосковье, сообщил на заседании правительства региона в понедельник, губернатор Московской области Андрей Воробьев."Список к 113 существующим будет дополнен, для того, чтобы все ключевые компании получали поддержку", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Губернатор не уточнил сроков обновления списка, однако подчеркнул, что работа по его расширению ведется в постоянном режиме.
https://ria.ru/20220318/podmoskove-1778806594.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кредит, московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Список системообразующих предприятий, которые будут иметь право на льготную процентную ставку при кредитовании, расширят в Подмосковье, сообщил на заседании правительства региона в понедельник, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Список к 113 существующим будет дополнен, для того, чтобы все ключевые компании получали поддержку", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Губернатор не уточнил сроков обновления списка, однако подчеркнул, что работа по его расширению ведется в постоянном режиме.