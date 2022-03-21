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В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220321/koronavirus-1779228933.html
В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлен 771 новый случай COVID, умерло 29 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:27
2022-03-21T11:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 771 новый случай COVID, умерло 29 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 771, 146 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 1098, 29 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.На ИВЛ находятся 136 человек.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 730 020 случаев коронавируса, выздоровели 2 534 143 человек, умерли из-за COVID 42 456 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:27 21.03.2022 (обновлено: 11:28 21.03.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19

В Москве выявили 771 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 771 новый случай COVID, умерло 29 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 771, 146 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 1098, 29 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
На ИВЛ находятся 136 человек.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 730 020 случаев коронавируса, выздоровели 2 534 143 человек, умерли из-за COVID 42 456 человек.
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 06:26Распространение коронавируса
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