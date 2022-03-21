https://ria.ru/20220321/koronavirus-1779228933.html

В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлен 771 новый случай COVID, умерло 29 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:27

2022-03-21T11:27

2022-03-21T11:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 771 новый случай COVID, умерло 29 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 771, 146 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 1098, 29 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.На ИВЛ находятся 136 человек.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 730 020 случаев коронавируса, выздоровели 2 534 143 человек, умерли из-за COVID 42 456 человек.

https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779093410.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва