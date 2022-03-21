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В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров - РИА Новости, 21.03.2022
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В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров
В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров - РИА Новости, 21.03.2022
В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров
Сообщение о "минировании" трех торговых центров поступило в горадминистрацию Хабаровска, ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T04:39
2022-03-21T04:40
происшествия
россия
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Сообщение о "минировании" трех торговых центров поступило в горадминистрацию Хабаровска, ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба мэрии.Неизвестные 15 марта сообщали о "минировании" четырех хабаровских медучреждений, после проверок информация не подтвердилась.С начала года уже пять раз "минировали" школы и два раза - мэрию. Все заявления после проверок оказались ложными. Волна "минирований" по России началась в 2019 году. Сообщения никогда не подтверждались.Управление ФСБ России в феврале отчиталось о задержании 14 "минеров" на территории страны и на Украине. Они работали из разных регионов России, а их глава, по версии следствия, - 19-летний житель Киева.Кибертеррористы угрожали взорвать объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Все задержанные - участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег. Заведены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание - от трех до восьми лет тюрьмы. Поиск остальных кибертеррористов продолжается, уточняли в ФСБ.
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происшествия, россия
04:39 21.03.2022 (обновлено: 04:40 21.03.2022)
 
В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров

В горадминистрацию Хабаровска поступило сообщение о "минировании" трех торговых центров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Сообщение о "минировании" трех торговых центров поступило в горадминистрацию Хабаровска, ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба мэрии.
"В администрацию города поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров "Энерго-плаза", "Горизонт" и "На Пушкина". Службы оперативного реагирования уже выехали на объекты. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.
Неизвестные 15 марта сообщали о "минировании" четырех хабаровских медучреждений, после проверок информация не подтвердилась.
С начала года уже пять раз "минировали" школы и два раза - мэрию. Все заявления после проверок оказались ложными. Волна "минирований" по России началась в 2019 году. Сообщения никогда не подтверждались.
Управление ФСБ России в феврале отчиталось о задержании 14 "минеров" на территории страны и на Украине. Они работали из разных регионов России, а их глава, по версии следствия, - 19-летний житель Киева.
Кибертеррористы угрожали взорвать объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Все задержанные - участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег. Заведены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание - от трех до восьми лет тюрьмы. Поиск остальных кибертеррористов продолжается, уточняли в ФСБ.
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