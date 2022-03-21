04:39 21.03.2022 (обновлено: 04:40 21.03.2022)
В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров
В горадминистрацию Хабаровска поступило сообщение о "минировании" трех торговых центров
ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Сообщение о "минировании" трех торговых центров поступило в горадминистрацию Хабаровска, ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба мэрии.
"В администрацию города поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров "Энерго-плаза", "Горизонт" и "На Пушкина". Службы оперативного реагирования уже выехали на объекты. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.
Неизвестные 15 марта сообщали о "минировании" четырех хабаровских медучреждений, после проверок информация не подтвердилась.
С начала года уже пять раз "минировали" школы и два раза - мэрию. Все заявления после проверок оказались ложными. Волна "минирований" по России началась в 2019 году. Сообщения никогда не подтверждались.
Кибертеррористы угрожали взорвать объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Все задержанные - участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег. Заведены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание - от трех до восьми лет тюрьмы. Поиск остальных кибертеррористов продолжается, уточняли в ФСБ.