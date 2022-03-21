https://ria.ru/20220321/khabarovsk-1779194667.html

В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров

В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров - РИА Новости, 21.03.2022

В Хабаровске "заминировали" несколько торговых центров

Сообщение о "минировании" трех торговых центров поступило в горадминистрацию Хабаровска, ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T04:39

2022-03-21T04:39

2022-03-21T04:40

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Сообщение о "минировании" трех торговых центров поступило в горадминистрацию Хабаровска, ситуация находится на контроле, сообщает пресс-служба мэрии.Неизвестные 15 марта сообщали о "минировании" четырех хабаровских медучреждений, после проверок информация не подтвердилась.С начала года уже пять раз "минировали" школы и два раза - мэрию. Все заявления после проверок оказались ложными. Волна "минирований" по России началась в 2019 году. Сообщения никогда не подтверждались.Управление ФСБ России в феврале отчиталось о задержании 14 "минеров" на территории страны и на Украине. Они работали из разных регионов России, а их глава, по версии следствия, - 19-летний житель Киева.Кибертеррористы угрожали взорвать объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Все задержанные - участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег. Заведены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание - от трех до восьми лет тюрьмы. Поиск остальных кибертеррористов продолжается, уточняли в ФСБ.

https://ria.ru/20220319/minirovanie-1778965439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия