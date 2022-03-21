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Раскрыты последствия для Италии от отсутствия туристов из России

Раскрыты последствия для Италии от отсутствия туристов из России - РИА Новости, 21.03.2022

Раскрыты последствия для Италии от отсутствия туристов из России

Итальянский туризм страдает от отсутствия россиян, пишет немецкое издание Das Erste. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T03:10

2022-03-21T03:10

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итальянский туризм страдает от отсутствия россиян, пишет немецкое издание Das Erste.В стране в 2019 году побывали 1,7 миллиона гостей из России, оставившие на отдыхе почти миллиард евро, однако теперь из-за событий на Украине рассчитывать на них не приходится, что приводит многие компании туристического сектора в отчаяние.Наряду с американцами и китайцами, россияне считаются в Италии особенно активными потребителями. На них возлагала надежды пострадавшая из-за коронавируса итальянская туристическая отрасль. Существенное сокращение оборота за два года пандемии оказалось крайне тяжелым для итальянского туризма, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки в Италию из-за нестабильной ситуации на Украине.Туризм в Италии считается системообразующей отраслью, которая до пандемии приносила 13 процентов от ВВП страны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие бренды объявили о прекращении работы в стране

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