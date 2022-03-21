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Россия запросит голосование по гумрезолюции по Украине, заявил зампостпреда - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/gumrezolyutsiya-1779357637.html
Россия запросит голосование по гумрезолюции по Украине, заявил зампостпреда
Россия запросит голосование по гумрезолюции по Украине, заявил зампостпреда - РИА Новости, 21.03.2022
Россия запросит голосование по гумрезолюции по Украине, заявил зампостпреда
Россия планирует в ближайшем будущем запросить голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:03
2022-03-21T23:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
оон
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ООН, 21 мар – РИА Новости. Россия планирует в ближайшем будущем запросить голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы получили ряд просьб (от стран-членов ООН) о включении в число соавторов (резолюции) и планируем в ближайшем будущем запросить голосование по нашему проекту в Совете Безопасности", - указал Полянский.Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в документе содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи в Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/gumkoridory-1779350832.html
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779245293.html
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779315408.html
донецкая народная республика
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россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий полянский
23:03 21.03.2022
 
Россия запросит голосование по гумрезолюции по Украине, заявил зампостпреда

Зампостпреда в ООН Полянский: Россия запросит голосование по гумрезолюции по Украине в СБ

© REUTERS / David 'Dee' DelgadoПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и зампостпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и зампостпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и зампостпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН
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ООН, 21 мар – РИА Новости. Россия планирует в ближайшем будущем запросить голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы получили ряд просьб (от стран-членов ООН) о включении в число соавторов (резолюции) и планируем в ближайшем будущем запросить голосование по нашему проекту в Совете Безопасности", - указал Полянский.
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Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.
В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
Кроме того, в документе содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.
Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.
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Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи в Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФООНСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДмитрий Полянский
 
 
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