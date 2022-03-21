https://ria.ru/20220321/gumkoridory-1779209597.html

Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров

Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров - РИА Новости, 21.03.2022

Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров

Киевские власти не предпринимают никаких действий для эвакуации мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:38

2022-03-21T09:38

2022-03-21T10:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киевские власти не предпринимают никаких действий для эвакуации мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что продолжается эвакуация населения из освобожденных районов Мариуполя, но в кварталах, остающихся под контролем украинских националистических батальонов, ситуация не меняется.Как сообщил накануне вечером начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, Россия за минувшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также ДНР и ЛНР более 16 тысяч человек, в том числе свыше двух тысяч детей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире