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Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/gumkoridory-1779209597.html
Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров
Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров - РИА Новости, 21.03.2022
Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров
Киевские власти не предпринимают никаких действий для эвакуации мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:38
2022-03-21T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киевские власти не предпринимают никаких действий для эвакуации мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что продолжается эвакуация населения из освобожденных районов Мариуполя, но в кварталах, остающихся под контролем украинских националистических батальонов, ситуация не меняется.Как сообщил накануне вечером начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, Россия за минувшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также ДНР и ЛНР более 16 тысяч человек, в том числе свыше двух тысяч детей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html
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в мире
09:38 21.03.2022 (обновлено: 10:25 21.03.2022)
 
Басурин обвинил Киев в бездействии по вопросам гуманитарных коридоров

Басурин: Украина фактически ничего не делает по вопросам гумкоридоров

© РИА Новости / Максим БлиновЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители покидают Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киевские власти не предпринимают никаких действий для эвакуации мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
"Все время, что Украина заявляет по поводу того, что она организует или хочет организовать гуманитарные коридоры, фактически она же ничего не делает", — пояснил он.
В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что продолжается эвакуация населения из освобожденных районов Мариуполя, но в кварталах, остающихся под контролем украинских националистических батальонов, ситуация не меняется.
Как сообщил накануне вечером начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, Россия за минувшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также ДНР и ЛНР более 16 тысяч человек, в том числе свыше двух тысяч детей.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
02:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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