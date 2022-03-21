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В ЛДПР предложили упростить процедуру выдачи гражданства России

В ЛДПР предложили упростить процедуру выдачи гражданства России - РИА Новости, 21.03.2022

В ЛДПР предложили упростить процедуру выдачи гражданства России

Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ иностранцам и лицам без гражданства, если национальность РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T00:38

2022-03-21T00:38

2022-03-21T00:38

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ иностранцам и лицам без гражданства, если национальность хотя бы одного из их родителей записана в акте о рождении как русский, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации" в части установления упрощенного порядка приема в российское гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства, если национальность хотя бы одного из родителей указанного гражданина или лица записана в акте о рождении как русский. Также подтвердить принадлежность к русской национальности они могут и иными свидетельствами.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, представляется, что в первую очередь вводимым упрощенным порядком воспользуются лица, русские по национальности, проживающие на Украине и в других бывших советских республиках. Решение о приеме в гражданство, как уточняется в сопроводительных материалах, будет осуществляться в течение трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления.Кроме этого, поясняется, что данной категории претендующих на гражданство РФ не требуется соблюдение условий о непрерывном проживании на территории России в течение 5 лет и предоставлении вида на жительство, а также о подтверждении законного источника средств к существованию и сдаче экзамена на определение уровня знаний русского языка. Однако указанным лицам нужно будет начать процедуру отказа от имеющегося гражданства (но не предоставлять справку о выходе из гражданства), за исключением случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства.Авторы инициативы напомнили, что в соответствии с законом с 2014 года введен упрощенный порядок приобретения гражданства РФ для иностранцев и лиц без гражданства, признанных носителями русского языка. Вместе с тем, несмотря на это, для большинства иностранцев – носителей русского языка, приобретение гражданства нередко затягивается. Подчеркивается, что, прежде всего, это связано с необходимостью пройти процедуру отказа от имеющегося гражданства, которая может быть весьма длительной или вовсе остается неразрешимой (например, уполномоченные органы Украины не оформляют выход из гражданства жителям украинских юго-восточных областей).По их мнению, принятие проекта позволит упростить и ускорить порядок приема в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства русской национальности, наших соотечественников, проживающих на территориях иностранных государств.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество, в мире