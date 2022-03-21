https://ria.ru/20220321/goldovskaya-1779237017.html

Умерла кинорежиссер-документалист Марина Голдовская

Умерла кинорежиссер-документалист Марина Голдовская - РИА Новости, 21.03.2022

Умерла кинорежиссер-документалист Марина Голдовская

Кинорежиссер-документалист Марина Голдовская умерла на 81-м году жизни, сообщил режиссер, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:03

2022-03-21T12:03

2022-03-21T12:03

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Кинорежиссер-документалист Марина Голдовская умерла на 81-м году жизни, сообщил режиссер, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский."Марина Голдовская ушла. Последние годы ее жизни были тяжелыми. Она их провела совсем рядом, в Юрмале, но встреча с ней уже была невозможна. Может оно и лучше. Так Марина осталась в памяти жизнерадостной и жизнелюбивой. Она была яркой и безумно талантливой. Она была женщиной-документалистом с камерой в руках, когда это было абсолютное исключение из правил. Она создавала свои правила, и всегда побеждала. Даже когда уже потеряла силы, в определенном смысле, именно она вдохновила своего сына Сергей Ливнева на фильм "Ван Гоги", в котором ее историю сыграл Даниель Ольбрыхский... Дорогая Марина! Спасибо за все!", - написал Манский на своей странице в Facebook.Марина Голдовская – режиссер, сценарист и оператор. Родилась 15 июля 1941 года. Была автором многих документальных фильмов, в частности, "Это наша профессия", "Власть соловецкая. Свидетельства и документы", "Осколки зеркала. Дневник смутного времени", "Повезло родиться в России". Также стала лауреатом премии Ленинского комсомола за фильм "Испытание" в 1978 году, а в 1989-м получила Государственную премию СССР за фильм "Архангельский мужик".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, общество