Умерла кинорежиссер-документалист Марина Голдовская
Кинорежиссер-документалист Марина Голдовская умерла на 81-м году жизни
Мэтр документалистики Марина Голдовская
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Кинорежиссер-документалист Марина Голдовская умерла на 81-м году жизни, сообщил режиссер, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский.
"Марина Голдовская ушла. Последние годы ее жизни были тяжелыми. Она их провела совсем рядом, в Юрмале, но встреча с ней уже была невозможна. Может оно и лучше. Так Марина осталась в памяти жизнерадостной и жизнелюбивой. Она была яркой и безумно талантливой. Она была женщиной-документалистом с камерой в руках, когда это было абсолютное исключение из правил. Она создавала свои правила, и всегда побеждала. Даже когда уже потеряла силы, в определенном смысле, именно она вдохновила своего сына Сергей Ливнева на фильм "Ван Гоги", в котором ее историю сыграл Даниель Ольбрыхский... Дорогая Марина! Спасибо за все!", - написал Манский на своей странице в Facebook.
Марина Голдовская – режиссер, сценарист и оператор. Родилась 15 июля 1941 года. Была автором многих документальных фильмов, в частности, "Это наша профессия", "Власть соловецкая. Свидетельства и документы", "Осколки зеркала. Дневник смутного времени", "Повезло родиться в России". Также стала лауреатом премии Ленинского комсомола за фильм "Испытание" в 1978 году, а в 1989-м получила Государственную премию СССР за фильм "Архангельский мужик".
© РИА Новости / Мещеряков / Перейти в фотобанкРежиссер и оператор Центрального телевидения Марина Голдовская
Режиссер и оператор Центрального телевидения Марина Голдовская