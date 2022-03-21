https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779212278.html

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 466 человек

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 466 человек - РИА Новости, 21.03.2022

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 466 человек

За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:55

2022-03-21T09:55

2022-03-21T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

мариуполь

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 20 марта до 08.00 21 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 466 человек, включая 89 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что с 5 марта в Безыменное эвакуированы 3440 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

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мариуполь

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мчс днр