https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779214387.html

Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики

Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики - РИА Новости, 21.03.2022

Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики

Разработка программы "дерусификации польской и европейской экономики" бессмысленна и дорого обойдется, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:09

2022-03-21T10:09

2022-03-21T10:25

в мире

матеуш моравецкий

польша

киев

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_8c8d69bec69a6a54c5089f108fbebb69.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Разработка программы "дерусификации польской и европейской экономики" бессмысленна и дорого обойдется, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев высказался о планах властей Польше разработать программу "дерусификации экономики". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о ней после встречи в Киеве."Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики". Отважно уточнив, что "это, возможно, и будет дорого стоить". Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться", - считает Медведев.

https://ria.ru/20220318/derusifikatsiya-1778844414.html

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, матеуш моравецкий, польша, киев, дмитрий медведев