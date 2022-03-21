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Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики - РИА Новости, 21.03.2022
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Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики
Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики - РИА Новости, 21.03.2022
Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики
Разработка программы "дерусификации польской и европейской экономики" бессмысленна и дорого обойдется, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:09
2022-03-21T10:25
в мире
матеуш моравецкий
польша
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Разработка программы "дерусификации польской и европейской экономики" бессмысленна и дорого обойдется, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев высказался о планах властей Польше разработать программу "дерусификации экономики". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о ней после встречи в Киеве."Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики". Отважно уточнив, что "это, возможно, и будет дорого стоить". Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться", - считает Медведев.
https://ria.ru/20220318/derusifikatsiya-1778844414.html
польша
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в мире, матеуш моравецкий, польша, киев, дмитрий медведев
10:09 21.03.2022 (обновлено: 10:25 21.03.2022)
 
Медведев прокомментировал идею по "дерусификации" европейской экономики

Замглавы Совбеза Медведев назвал идею по "дерусификации" экономики ЕС бессмысленной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Разработка программы "дерусификации польской и европейской экономики" бессмысленна и дорого обойдется, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев высказался о планах властей Польше разработать программу "дерусификации экономики". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о ней после встречи в Киеве.
"Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики". Отважно уточнив, что "это, возможно, и будет дорого стоить". Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться", - считает Медведев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:06
Захарова отреагировала на польскую программу по "дерусификации экономики"
 
В миреМатеуш МоравецкийПольшаКиевДмитрий Медведев
 
 
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