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Украинские войска выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в понедельник в 10.05 выпустили 17 снарядов, в том числе калибром 152 миллиметра, по Петровскому району Донецка, сообщает представительство... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:24
2022-03-21T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 10.05 выпустили 17 снарядов, в том числе калибром 152 миллиметра, по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... город Донецк (Петровский район), выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра, 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
россия
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, петровский район, вооруженные силы рф
10:24 21.03.2022 (обновлено: 10:33 21.03.2022)
 
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 10.05 выпустили 17 снарядов, в том числе калибром 152 миллиметра, по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... город Донецк (Петровский район), выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра, 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияПетровский районВооруженные силы РФ
 
 
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