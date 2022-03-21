https://ria.ru/20220321/donbass-1779212568.html
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска️ в 09.40 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:57
2022-03-21T09:57
2022-03-21T10:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска️ в 09.40 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Троицкое– н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779187402.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, сцкк
09:57 21.03.2022 (обновлено: 10:07 21.03.2022)
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР 122-миллиметровыми снарядами