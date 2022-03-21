Рейтинг@Mail.ru
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donbass-1779210562.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка
Среди пострадавших в ДНР за сутки из-за обстрелов есть 4 детей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:44
2022-03-21T09:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989579_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_48cdfd0f442096d26092845433184841.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в ДНР за сутки из-за обстрелов есть 4 детей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Четверо детей кстати в этой категории, которые ранены", - сказал он в эфире канала Россия 24.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/dnr-1779208788.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/donetsk-1779208647.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989579_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_4a38d22fd722891104c0fe87a238a496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
09:44 21.03.2022 (обновлено: 09:48 21.03.2022)
 
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка

Басурин заявил, что в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в ДНР за сутки из-за обстрелов есть 4 детей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Четверо детей кстати в этой категории, которые ранены", - сказал он в эфире канала Россия 24.
Военнослужащий у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
09:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
09:31В мире
ВСУ выпустили 15 ракет в направлении Донецка, сообщили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала