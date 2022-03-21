https://ria.ru/20220321/donbass-1779210562.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка
Среди пострадавших в ДНР за сутки из-за обстрелов есть 4 детей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:44
2022-03-21T09:44
2022-03-21T09:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в ДНР за сутки из-за обстрелов есть 4 детей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Четверо детей кстати в этой категории, которые ранены", - сказал он в эфире канала Россия 24.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/dnr-1779208788.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/donetsk-1779208647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
09:44 21.03.2022 (обновлено: 09:48 21.03.2022)
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка
Басурин заявил, что в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четыре ребенка