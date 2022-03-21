https://ria.ru/20220321/chernomorskiy-1779328762.html
МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС
МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС - РИА Новости, 21.03.2022
МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС
Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, говорится в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:32
2022-03-21T18:32
2022-03-21T18:32
япония
россия
украина
организация черноморского экономического сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, говорится в заявлении МИД России об ответных мерах на решения японского правительства."С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры", - указывается в документе."Российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220321/yaponiya-1779325702.html
япония
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, украина, организация черноморского экономического сотрудничества
МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС
МИД заявил, что Россия заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС