https://ria.ru/20220321/chernomorskiy-1779328762.html

МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС

МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС - РИА Новости, 21.03.2022

МИД заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера в ОЧЭС

Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, говорится в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:32

2022-03-21T18:32

2022-03-21T18:32

япония

россия

украина

организация черноморского экономического сотрудничества

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, говорится в заявлении МИД России об ответных мерах на решения японского правительства."С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры", - указывается в документе."Российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220321/yaponiya-1779325702.html

япония

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

япония, россия, украина, организация черноморского экономического сотрудничества